Укр

До локдауна еще далеко, больницы справляются с больными COVID-19 - врач

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Больше всего случаев COVID-19 в Киеве. Новость обновлена 07 сентября 2021, 11:05
Больше всего случаев COVID-19 в Киеве.

Вспышки коронавируса в последнее время не произошло, рост заболеваемости не критичный.

В Украине продолжают фиксировать стабильно высокое количество новых случаев коронавируса — за минувшие сутки понедельника заболели снова более двух тысяч человек. Врач Тарас Жиравецкий уверен — волна заболеваемости не приведет к новому локдауну.

Об этом он написал в Телеграм.

Врач отметил, что после празднования Дня Независимости прошло две недели и уровень заболеваемости коронавирусом в Украине не подскочил слишком резко. "Цунами нет", — написал Жиравецкий. Также он сказал, что остается еще неделя, за которую станет понятно, вырастет ли количество больных после первого сентября, когда в школы и вузы вернулись учащиеся.

Если количество резко не возрастет — больницы выдержат нагрузку и нового локдауна ждать не стоит. Жиравецкий отметил, что у вакцинированных людей иммунитет хуже, чем у тех, кто переболел коронавирусом ранее. Но он надеется что их ожидает легкая форма заболевания. Вероятность перехода части областей Украины в "желтую зону" врач не отрицает.

Ранее "Телеграф" писал, что мнение о том, что переболевшие COVID-19 защищены лучше всех выразил врач-инфекционист Евгений Дубровский.

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