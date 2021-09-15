Главный хит осени: невероятно полезные свойства тыквы

В тыкве содержатся практически все микроэлементы и витамины, необходимые организму.

Одним из "главных" осенних продуктов, помимо грецких орехов, о пользе которых мы писали ранее, является тыква. Не даром же ее называют королевой осени.

Тыква — очень популярный, вкусный и полезный овощ. Несмотря на то, что тыква на 90% состоит из воды, в ее составе присутствует большое количество полезных минеральных веществ и витаминов, которые необходимы нашему организму в холодные поры года.

Среди них: витамины А, С, В1, В2, С, Е, РР, К и Т, а также такие полезные минералы, как: калий, кальций, магний, цинк, фтор, медь и марганец, железо, кобальт, фосфор и натрий. Все они необходимы для нормального функционирования организма.

Поэтому польза тыквы для организма — неоцененная. Этот овощ оказывает положительное влияние на все внутренние органы, центральную нервную систему, сосуды, является естественным средством очищения, помогает выводить шлаки и токсины, задерживает процессы старения и благотворно влияет на состояние кожи и волос.

Польза тыквы для организма

Также, стоит отметить, что тыква — это малокалорийный, диетический продукт, и поэтому ее можно есть даже при гастрите и язве желудка. Овощ можно употреблять как детям, так и взрослым.

Однако, несмотря на большое количество полезных свойств, некоторым людям лучше употреблять тыкву осторожнее или же вовсе отказаться от нее:

При аллергии.

При тяжелой форме сахарного диабета.

При пониженной кислотности желудочного сока.

При заболеваниях ЖКТ из-за наличия салициловой кислоты.

При кишечных коликах и вздутии живота.

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