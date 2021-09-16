Присыпка, масло или вазелин: в Минздраве рассказали, что делать при дискомфорте от ношения маски

Обычные увлажняющие кремы оказались малоэффективными

Длительное ношение маски может вызвать дискомфорт в виде натирания кожи. Для того, чтобы избежать этого, Министерство здравоохранения дало несколько рекомендаций.

Об этом пресс-служба ведомства написала в среду, 15 сентября, в Facebook.

Отмечается, что британские исследователи из Imperial College London исследовали ряд средств, которые помогают избежать натирания от длительного ношения маски, и сравнили их эффективность. Результаты исследования оказались следующими:

Тальковая присыпка помогает на 49%, а если повторить ее нанесении через 4 часа — на 59%;

кокосовое масло, или масло какао с пчелами воском оказалась эффективной на 31%, а при повторном нанесении на 53%;

также эффективны кремы на основе вазелина и ланолина.

При этом, как выяснили ученые, увлажняющие кремы от натирания маски оказались не такими эффективными, ведь быстро поглощаются кожей. Их надо наносить значительно чаще, чем вышеупомянутые средства.

Напомним, как сообщал "Телеграф", масочный режим в Украине отменят только при условии, что большая часть населения будет привита против коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине представили два новых внутренних сертификата вакцинации — "желтый" и "зеленый". Оба из них, согласно заявлению Минздрава, можно получить через приложения "Дія".