Укр

Начинается с насморка и боли в мышцах: симптомы "Дельта"-штамма по дням (инфографика)

Автор
Валерия Куценко
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Заразиться "Дельтой" намного проще, чем другими штаммами
Заразиться "Дельтой" намного проще, чем другими штаммами

Первые симптомы могут чувствоваться уже через считанные часы

В Украине стремительно растет число случаев заражения коронавирусом, и в дальнейшем ожидается только ухудшение эпидемической обстановки.

Одной из главных угроз является штамм "Дельта", сообщает "Телеграф".

Как мы писали ранее, мутация "Дельта" распространяется в среднем на 60% активнее прочих, и в основном поражает молодых людей и детей.

Первые симптомы можно почувствовать еще в первые же дни — сначала появляются боли в икрах, насморк, слабость, температура.

На 3-5 день болезни у основной массы людей начинают меняться вкусовые ощущения, температура становится еще выше и начинается кашель. В эти же дни могут начаться проблемы с кишечником и тошнота.

С 5 по 10 день — критическое время болезни, когда симптомы усугубляются, появляется озноб, сильный кашель и одышка. Следующие пару дней после этого могут чувствоваться сильные боли в груди и слабость, возможно появление пневмонии, но большинство начинает идти на поправку.

После 12 дня обычно идет процесс восстановления, хотя слабость и одышка могут чувствоваться еще долго.

Симптомы "Дельта"-штамма коронавируса по дням
Симптомы "Дельта"-штамма коронавируса по дням

ак сообщал "Телеграф", уже на следующей неделе ожидается введение карантинных зон в Украине, — страна готовится к ухудшению обстановки с COVID-19.

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