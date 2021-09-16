Укр

Госпитализаций из-за штамма "Дельта" станет больше? Врач разъяснила ситуацию

Автор
Таисия Ерохина
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Врач пояснила, какие риски может нести штамм коронавируса "Дельта"

В Украине на фоне активизации штамма коронавируса "Дельта" растет число заболевших. Прибавил в темпах, в том числе, и показатель госпитализации. Может ли "Дельта" привести к большему количеству госпитализированных, чем в прошлом году? Ответ "Телеграф" узнал у врача-эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерины Сояк

По словам врача, штамм "Дельта" более контагиозен и в большем процентном соотношении вызывает госпитализации. Поэтому эксперт допускает, что больше заразившихся коронавирусом украинцев попадет в больницы, чем ранее. 

"Предполагаю, что есть все предпосылки, что госпитализаций будет больше, — отмечает Сояк. — Но утверждать это довольно сложно. Возможно, тот наш естественный иммунитет, который уже получило переболевшее население, даст возможность переносить Covid-19 в более легкой форме. Но все же есть большие сомнения, в том числе, учитывая процесс вакцинации". 

Сояк добавляет, что "Дельта" не имеет каких-то специфических признаков проявления, а симптомы всех штаммов коронавируса очень похожи. Так что человек не сможет самостоятельно определить: инфицировался он "Дельтой" или иным штаммом Covid-19. Поэтому эксперт рекомендует при подозрении на заболевание сразу же обращаться к семейному врачу.  

Также Сояк сообщила, что в группе риска перед "Дельта"-штаммом находятся все те же – прежде всего это население старше 60-ти лет. Поскольку они переносят заболевание намного тяжелее других, что и приводит к госпитализациям и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.  

"Медики отмечают по всему миру, что "Дельта"-штаммом болеет и детское, и молодое население. Но не стоит забывать, что к любым штаммам Covid-19 более склонны группы риска, — подчеркнула врач. – Желательно, чтобы люди старше 60-ти и 65-ти лет были вакцинированы и имели меньше контактов. В прошлую волну именно среди них было больше всего госпитализаций".

Напомним, штамм "Дельта" был обнаружен в Индии этой весной. Известно, что эта мутация коронавируса заразнее на 60% других и чаще приводит к госпитализации.

Как ранее информировал "Телеграф", первые признаки инфицирования коронавирусом, в частности штаммом "Дельта", человек может почувствовать уже в первые же дни. Среди первоочередных симптомов "Дельты" — боли в икрах, насморк, слабость и температура.

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