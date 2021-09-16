В Украине изменят правила карантина: чего ожидать гражданам (инфографика)

Наличие COVID-сертификата у сотрудников спасет от закрытия заведений

Из-за серьезного всплеска заболеваемости коронавирусом Украины с 20 октября перейдет в "желтую" зону карантина, что будет означать усиление противоэпидемических правил. В частности, изменения будут внесены в работу школ и других учреждений.

По данным Министерства здравоохранения, в "желтой" зоне карантина школы и другие учреждения смогут работать только при условии 80% привитого от коронавируса персонала. При этом учителя и другие сотрудники должны получить желтый сертификат о вакцинации.

Если речь пойдет о введении в регионе "красной" зоны противоэпидемических ограничений, то в таких областях как школы, так и заведения смогут работать только при условии привитого персонала на 100% — об этом свидетельствует наличие "зеленого" сертификата вакцинации.

Стоит отметить, что оба сертификаты имеют срок действия: желтый — 120 дней, зеленый — 365 дней.

Заметим, что для пересечения границы желтый и зеленый сертификаты необходимы и освобождают от самоизоляции. Если же его нет — необходимо пройти ПЦР-тест, или пойти на самоизоляцию.

Подробно о всех новых правилах карантина в Украине — в инфографике "Телеграфа".

Новые правила карантина в Украине

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине все больше регионов приближаются к "желтой" зоне карантина, которая предусматривает ряд ограничений. При этом Минздрав анонсировал поблажки для вакцинированных и ввел два вида COVID сертификатов : желтый окажется в "Дие" после первого укола вакцины от коронавируса, а зеленый — после завершения курса.