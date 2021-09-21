В США усиливают ревакцинацию: чем вызвано такое решение?

Власти США рекомендуют людям из группы риска повторно вакцинироваться

Эксперты в области здравоохранения уверены, что вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но помогает не умереть.

Недавняя статья на сайте Aljazeera рассказывает о том, что в США власти призывают людей из группы риска пройти повторную вакцинацию. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

На прошлой неделе экспертная консультативная группа Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рекомендовала третью прививку для определенных групп людей.

Директор Национального института здоровья сказал, что в пятницу, 17 сентября, комиссия FDA сделала предварительный шаг в этом направлении. Она рекомендовала американцам в возрасте 65 лет и старше, а также тем, кто подвержен высокому риску тяжелого заболевания, пройти повторную вакцинацию прививкой Pfizer от COVID-19.

В воскресном интервью Fox News доктор Фрэнсис Коллинз высказал предположение, что в скором будущем такая рекомендация будет одобрена для большинства американцев.

Коллинз сказал, что рекомендация комиссии была правильной, основываясь на имеющихся данных об эффективности схемы двух уколов Pfizer с течением времени. Но он сказал, что данные в режиме реального времени продолжают поступать из США и Израиля, демонстрируя снижение эффективности среди большего числа групп людей. Эту проблему необходимо будет решить в ближайшее время.

"Я думаю, что в ближайшие недели будет принято решение о расширении повторной вакцинации для людей не входящих в группу риска", — сказал Коллинз.

Некоторые богатые страны, в том числе США и Великобритания, рассматривают возможность повторной вакцинации от коронавируса на фоне недавнего всплеска случаев заболевания, связанного с очень заразным вариантом Delta.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце призвала к мораторию на ревакцинацию на фоне опасений по поводу поставок вакцины в более бедные страны, где миллионы людей еще не получили свои первые уколы.

Доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента США Джо Байдена высоко оценил план консультативного совета FDA по охвату «большей части» американцев. Но он подчеркнул, что «это не конец истории», и сказал, что в ближайшие недели руководство, вероятно, примет более расширенное решение.

Люди в США, получившие две дозы вакцины Moderna или одну дозу вакцины Johnson & Johnson, ждут указаний относительно возможных повторных прививок.

"Мы работаем над этим прямо сейчас, чтобы передать данные в FDA, чтобы они могли изучить их и принять решение о повторных прививках для этих людей".