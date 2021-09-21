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Можно ли кушать рис при похудении: диетолог рассказал, как правильно есть кашу, чтобы не поправляться

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Как есть рис при похудении Новость обновлена 21 сентября 2021, 15:50
Как есть рис при похудении

Диетолог отметила, что обычный белый рис калорийный и имеет более высокий гликемический индекс. 

Можно ли кушать рис при похудении?⁣⁣ Как оказалось этот вопрос очень распространенный среди "худеющих" и тех, кто старается придерживаться правильного питания. Диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала об особенностях питания в осенне-зимний период, рассказала, как нужно кушать рис, чтобы, при этом, еще и худеть.

Этой теме она посвятила отдельный пост в Инстаграм.

Диетолог отмечает, что есть несколько нюансов, которые желательно учитывать во время употребления риса при похудении. Стоит помнить, что от скорости, с которой усваиваются из продукта углеводы зависит его гликемический индекс. Чем быстрее продукт расщепляется до глюкозы, тем выше гликемический индекс.⁣⁣

Что это дает? Медленные углеводы в продуктах с низким индексом дают ощущение сытости на более длительный срок и не провоцируют нас на переедание резким скачком уровня сахара в крови.⁣⁣⠀

Светлана Фус советует учитывать некоторые важные моменты приготовления и сочетания продуктов, от которых и зависит скорость усвоения углеводов:

  • Первое – варите рис до состояния al dente (твердый, но не сильно), чтобы он остался рассыпчатым и сохранил при этом вкус.
  • Второе – кушайте рис с мясом, рыбой и другими продуктами, богатыми белком. Конечно же, большое количество овощей также будет плюсом.⁣⁣

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как перестать есть много сладкого.

Теги:
#Здоровье #Питание #Здоровое питание #Правильное питание #Светлана Фус
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