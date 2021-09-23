Укр

В Украине могут закрыть бассейны и спортзалы: пока введены ограничения

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Вакцинация поможет спасти спортзалы от закрытия Новость обновлена 23 сентября 2021, 11:14
Вакцинация поможет спасти спортзалы от закрытия

После перехода в "красную" зону фитнес-центры могут полностью прекратить свою работу.

Вся территория Украины с 23 сентября перешла в "желтую" карантинную зону, в результате чего изменились правила посещения бассейнов и спортзалов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

После перехода из "зеленой" карантинной зоны в "желтую" особых изменений в работе фитнес-центров не предусматривается, однако некоторые правки в Минздраве таки внесли. Теперь с 23 сентября в спортивных учреждениях и бассейнах заполненность на 10 квадратных метров должна быть не более, чем один человек. Если же 80% персонала и 100% посетителей (кроме несовершеннолетних) имеют "желтые" или "зеленые" сертификаты о вакцинации, то эти ограничения не будут действовать. Стоит отметить, что "желтый" сертификат свидетельствует о получении одной дозы двухдозной прививки, а "зеленый" — двух доз двухдозной, или одной однодозной.

В случае перехода в "оранжевую" зону будут действовать те же ограничения, что и для "желтой" карантинной зоны. Однако местные власти самостоятельно смогут вводить коррективы в работу спортивных залов.

Если же Украина войдет в "красную" зону, то бассейны, фитнес-центры и спортзалы прекратят работать. Избежать этого можно будет только в том случае, если весь персонал и все посетители (кроме лиц до 18 лет) будут вакцинированы от коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал об ограничениях для передвижения общественным транспортом после перехода в "желтую" зону.

Напоминаем о новых карантинных правилах для посещения с 23 сентября кинотеатров, театров и клубов.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Бассейны #Спортзалы #Covid-19
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