Вакцины хватит всем: в Украину каждую неделю будут постачать 500 тысяч доз Pfizer

Сейчас в стране есть более 10 млн доз вакцин от COVID-19.

Ближайшие несколько месяцев в Украину каждую неделю будут поступать по почти 500 тыс. доз вакцины Pfizer. Это является частью подготовки к новой волне коронавируса, учитывая то, что заболеваемость стремительно растет.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в Верховной раде.

По его словам, сейчас в стране есть более 10 млн доз вакцин, поэтому все граждане имеют свободный доступ к прививкам. Также Шмыгаль заявил, что по состоянию на сентябрь этого года в Украине уже провели 12 млн вакцинаций.

Чтобы быть уверенными в достаточном количестве препаратов, теперь еженедельно в страну будут поступать новые партии вакцины Pfizer. Такая тщательная подготовка связана с опасениями новой волны коронавируса, поскольку количество новых случаев с каждым днем становится все больше.

"Мы активно готовим больницы и нашу медицинскую систему. Есть три волны медицинских учреждений около 90 тыс. койко-мест для больных коронавирусом", — рассказывает Шмыгаль.

По его словам, в первой волне больниц является более 35 тыс. коек, которые можно сказать полностью обеспечены кислородом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 сентября Украина перешла в "желтую" карантинную зону, в результате чего внесли новые изменения в ограничения.