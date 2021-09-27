Отлично тонизирует, но раздражает слизистую: диетолог рассказал о пользе и вреде зеленого чая
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Диетолог напоминает, что чай не должен заменять воду.
Многим для того, чтобы с утра проснуться просто необходимо выпить чашечку кофе. Однако это не единственный напиток, который помогает взбодриться. Среди лучших и полезных тонизирующих напитков⠀– зеленый чай.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, что зеленый чай является природным антиоксидантом, он очищает организм от токсинов и действует бактерицидно. Помимо этого в нем содержаться витамины В1, В2, Р, РР, эфирные масла, минеральные соли, танин и кофеин.
Однако диетолог отмечает, что "литрами" пить чай не стоит, так как может нарушиться баланс железа в организме. Во время беременности зеленый чай следует употреблять в меру и не делать крепкий настой. Кроме этого, не стоит пить зеленый чай во время еды.
Также, танин, который содержится в чае, раздражает слизистую, поэтому лучше избегать его при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.⠀
Светлана Фус отметила также несколько важных моментов, которые важно помнить:
- холодный чай, который продается в бутылках – это не чай, а напиток, наполненный красителями и усилителями вкуса,⠀⠀
- лучше отказаться от добавления в чай ароматизаторов или каких-либо добавок и подсластителей;⠀⠀
- выбирать стоит качественный и натуральный зеленый чай с большими листьями,
- самое низкое качество у чая из пакетиков,
- лучше выпивать не более 3-4 кружки в день,
- чай не заменяет воду. Пить воду в любом случае нужно,
- заваривать чай необходимо на один раз и пить свежим.⠀
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как перестать есть много сладкого.
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