Укр

Отлично тонизирует, но раздражает слизистую: диетолог рассказал о пользе и вреде зеленого чая

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Зеленый чай Новость обновлена 27 сентября 2021, 09:51
Зеленый чай

Диетолог напоминает, что чай не должен заменять воду.

Многим для того, чтобы с утра проснуться просто необходимо выпить чашечку кофе. Однако это не единственный напиток, который помогает взбодриться.⁣⁣ Среди лучших и полезных тонизирующих напитков⠀– зеленый чай.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, что зеленый чай является природным антиоксидантом, он очищает организм от токсинов и действует бактерицидно. Помимо этого в нем содержаться витамины В1, В2, Р, РР, эфирные масла, минеральные соли, танин и кофеин.

Однако диетолог отмечает, что "литрами" пить чай не стоит, так как может нарушиться баланс железа в организме. Во время беременности зеленый чай следует употреблять в меру и не делать крепкий настой.⁣⁣ Кроме этого, не стоит пить зеленый чай во время еды.

Также, танин, который содержится в чае, раздражает слизистую, поэтому лучше избегать его при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.⁣⁣⁣⁣⠀

Светлана Фус отметила также несколько важных моментов, которые важно помнить:

  • ⁣холодный чай, который продается в бутылках – это не чай, а напиток, наполненный красителями и усилителями вкуса,⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • ⁣⁣лучше отказаться от добавления в чай ароматизаторов или каких-либо добавок и подсластителей;⁣⠀⁣⁣⠀
  • ⁣⁣выбирать стоит качественный и натуральный зеленый чай с большими листьями,
  • самое низкое качество у чая из пакетиков,
  • лучше выпивать не более 3-4 кружки в день,
  • чай не заменяет воду. Пить воду в любом случае нужно,⁣
  • заваривать чай необходимо на один раз и пить свежим.⁣⁣⠀

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как перестать есть много сладкого.

Теги:
#Здоровье #Вред #Чай #Зеленый чай #Польза #Зеленый чай в бутылках #Светлана Фус #Кому нельзя пить зеленый чай
Усик спешит домой к семье
Бокс
Усика в "Борисполе" встретили как Героя: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Усик спешит домой к семье
Усика в "Борисполе" встретили как Героя: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Подсчет голосов завершен на всех 299 округах
Озвучены результаты выборов в Германии: намечаются сложные переговоры по коалиции
Дата публикации
Категория
Бундестаг
Выборы в Бундестаг в Германии: появились первые данные экзитполов
Дата публикации
Категория
В Кировоградской области повысился уровень госпитализаций
Уже пять областей Украины находятся в "оранжевой" зоне
Дата публикации
Категория
Перед спикером Рады стоит непростой выбор
Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой