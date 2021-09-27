Отлично тонизирует, но раздражает слизистую: диетолог рассказал о пользе и вреде зеленого чая

Диетолог напоминает, что чай не должен заменять воду.

Многим для того, чтобы с утра проснуться просто необходимо выпить чашечку кофе. Однако это не единственный напиток, который помогает взбодриться.⁣⁣ Среди лучших и полезных тонизирующих напитков⠀– зеленый чай.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, что зеленый чай является природным антиоксидантом, он очищает организм от токсинов и действует бактерицидно. Помимо этого в нем содержаться витамины В1, В2, Р, РР, эфирные масла, минеральные соли, танин и кофеин.

Однако диетолог отмечает, что "литрами" пить чай не стоит, так как может нарушиться баланс железа в организме. Во время беременности зеленый чай следует употреблять в меру и не делать крепкий настой.⁣⁣ Кроме этого, не стоит пить зеленый чай во время еды.

Также, танин, который содержится в чае, раздражает слизистую, поэтому лучше избегать его при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.⁣⁣⁣⁣⠀

Светлана Фус отметила также несколько важных моментов, которые важно помнить:

⁣холодный чай, который продается в бутылках – это не чай, а напиток, наполненный красителями и усилителями вкуса,⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣лучше отказаться от добавления в чай ароматизаторов или каких-либо добавок и подсластителей;⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣выбирать стоит качественный и натуральный зеленый чай с большими листьями,

самое низкое качество у чая из пакетиков,

лучше выпивать не более 3-4 кружки в день,

чай не заменяет воду. Пить воду в любом случае нужно,⁣

заваривать чай необходимо на один раз и пить свежим.⁣⁣⠀

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как перестать есть много сладкого.