Дети в садиках массово болеют опасным вирусом, среди симптомов — тошнота, диарея и спазмы в животе

Врач назвала распространенные симптомы норовирусной инфекции

Осенью, особенно в периоды "бабьего лета", распространяются гастроэнтериты различной этиологии. Среди них — норовирусная инфекция, которая вызывает вспышки или единичные случаи гастроэнтеритов, особенно у детей. Какие симптомы имеет болезнь и как обезопасить детей от заражения? Ответ "Телеграфу" дала врач-инфекционист Леся Радковская.

Как распознать норовирус?

Норовирусная инфекция относится к группе РНК-вирусов. Норовирусные гастроэнтериты похожи на ротавирусные, но против последних есть вакцинация.

Среди основных симптомов инфекции врач называет следующие:

водянистая диарея,

общая слабость,

тошнота,

спазмы в животе,

диарея без рвоты,

лихорадка,

боль в мышцах.

Такие проявления могут продолжаться 1-3 суток, но у детей — возможно и дольше.

Кроме того, возможна бессимптомная форма норовируса, распространенная больше среди детворы.

Способы заражения норовирусом: от человека к человеку фекально-оральным или рвотно-оральным путем, то есть с грязными руками или продуктами питания.

Диагностируется норовирусная инфекция с помощью ПЦР-скрининга для выявления РНК норовируса в кале.

Врач отмечает, что вирус выделяется еще до проявлений болезни, и после окончания проявлений возможно выделение еще около трех недель. При этом время от инфицирования до начала проявления симптомов составляет 12-48 часов.

Лечение норовируса

Лечение норовируса предполагается такое же, как и для большинства вирусных кишечных инфекций: применение растворов оральной (при легком и средном течение) или внутривенной (при тяжелом) регидратации, а также симптоматическая терапия.

Радковская отмечает, что в случае с этой инфекцией будет действовать алгоритм, как при вирусных гастроэнтеритах. Поэтому важно начать своевременное симптоматическое лечение.

Инфекционист призвала поддерживать связь с семейным врачом, ходить на профилактические осмотры, где обсуждать различные ситуации со здоровьем и вероятные алгоритмы действий.

"Профилактика — это самое простое и действенное, потому как мыть руки совсем нетрудно. Когда у вас наблюдаются проявления кишечной инфекции — лечитесь, и не забывайте о гигиене", — резюмировала Леся Радковская.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие симптомы коронавируса чаще всего первыми проявляются у детей.