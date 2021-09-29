Дети в садиках массово болеют опасным вирусом, среди симптомов — тошнота, диарея и спазмы в животе
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Врач назвала распространенные симптомы норовирусной инфекции
Осенью, особенно в периоды "бабьего лета", распространяются гастроэнтериты различной этиологии. Среди них — норовирусная инфекция, которая вызывает вспышки или единичные случаи гастроэнтеритов, особенно у детей. Какие симптомы имеет болезнь и как обезопасить детей от заражения? Ответ "Телеграфу" дала врач-инфекционист Леся Радковская.
Как распознать норовирус?
Норовирусная инфекция относится к группе РНК-вирусов. Норовирусные гастроэнтериты похожи на ротавирусные, но против последних есть вакцинация.
Среди основных симптомов инфекции врач называет следующие:
- водянистая диарея,
- общая слабость,
- тошнота,
- спазмы в животе,
- диарея без рвоты,
- лихорадка,
- боль в мышцах.
Такие проявления могут продолжаться 1-3 суток, но у детей — возможно и дольше.
Кроме того, возможна бессимптомная форма норовируса, распространенная больше среди детворы.
Способы заражения норовирусом: от человека к человеку фекально-оральным или рвотно-оральным путем, то есть с грязными руками или продуктами питания.
Диагностируется норовирусная инфекция с помощью ПЦР-скрининга для выявления РНК норовируса в кале.
Врач отмечает, что вирус выделяется еще до проявлений болезни, и после окончания проявлений возможно выделение еще около трех недель. При этом время от инфицирования до начала проявления симптомов составляет 12-48 часов.
Лечение норовируса
Лечение норовируса предполагается такое же, как и для большинства вирусных кишечных инфекций: применение растворов оральной (при легком и средном течение) или внутривенной (при тяжелом) регидратации, а также симптоматическая терапия.
Радковская отмечает, что в случае с этой инфекцией будет действовать алгоритм, как при вирусных гастроэнтеритах. Поэтому важно начать своевременное симптоматическое лечение.
Инфекционист призвала поддерживать связь с семейным врачом, ходить на профилактические осмотры, где обсуждать различные ситуации со здоровьем и вероятные алгоритмы действий.
"Профилактика — это самое простое и действенное, потому как мыть руки совсем нетрудно. Когда у вас наблюдаются проявления кишечной инфекции — лечитесь, и не забывайте о гигиене", — резюмировала Леся Радковская.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие симптомы коронавируса чаще всего первыми проявляются у детей.
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