Вакцинация при аллергии: инфекционист рассказала о противопоказаниях прививки от COVID-19

Для тех, кто имеет аллергию, возможен вариант запрета второй прививки после получения первой.

Вакцинация для людей с аллергией такая же обязательная, как и для всех остальных. Однако в случае возникновения анафилактического шока после получения первой дозы прививки, вторую принимать уже не стоит.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщает медицинская эксперт Екатерина Булавина.

Она подчеркнула, что для всех тех, у кого не было анафилактического шока после вакцинации, получение прививки обязательно. По словам Булавиной, это касается людей с любыми видами аллергии, в том числе поллиноза.

Также эксперт отметила, что очень важно не подхватить коронавирус, пока стоишь в очереди на вакцинацию. Она говорит, что получение прививки должно проходить в просторных помещениях и там должны соблюдать все противоэпидемиологические мероприятия.

Еще Булавина сказала, что в случае заражения коронавирусом, важно обязательно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением.

Стоит отметить, что после перехода Украины в "желтую" карантинную зону все больше людей начали делать прививки. Это связано с тем, что для вакцинированных людей ограничений меньше, чем для всех остальных. Сейчас для продолжения полноценной работы учреждений образования, общественного питания, спорта, кинотеатров, нужно, чтобы как минимум 80% работников и посетителей были вакцинированы хотя бы одной дозой препарата. Это не касается только лиц до 18 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, для представителей каких профессий вакцинация может стать обязательным условием продолжения работы.