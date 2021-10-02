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Вакцинация при аллергии: инфекционист рассказала о противопоказаниях прививки от COVID-19

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Вакцинация необходима для всех людей от 18 лет Новость обновлена 02 октября 2021, 09:44
Вакцинация необходима для всех людей от 18 лет

Для тех, кто имеет аллергию, возможен вариант запрета второй прививки после получения первой.

Вакцинация для людей с аллергией такая же обязательная, как и для всех остальных. Однако в случае возникновения анафилактического шока после получения первой дозы прививки, вторую принимать уже не стоит.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщает медицинская эксперт Екатерина Булавина.

Она подчеркнула, что для всех тех, у кого не было анафилактического шока после вакцинации, получение прививки обязательно. По словам Булавиной, это касается людей с любыми видами аллергии, в том числе поллиноза.

Также эксперт отметила, что очень важно не подхватить коронавирус, пока стоишь в очереди на вакцинацию. Она говорит, что получение прививки должно проходить в просторных помещениях и там должны соблюдать все противоэпидемиологические мероприятия.

Еще Булавина сказала, что в случае заражения коронавирусом, важно обязательно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением.

Стоит отметить, что после перехода Украины в "желтую" карантинную зону все больше людей начали делать прививки. Это связано с тем, что для вакцинированных людей ограничений меньше, чем для всех остальных. Сейчас для продолжения полноценной работы учреждений образования, общественного питания, спорта, кинотеатров, нужно, чтобы как минимум 80% работников и посетителей были вакцинированы хотя бы одной дозой препарата. Это не касается только лиц до 18 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, для представителей каких профессий вакцинация может стать обязательным условием продолжения работы.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Алергия #Covid-19
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