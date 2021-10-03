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ВПЧ может вызывать онкологические заболевания: как уберечься от инфекции

Автор
Иванка Гамчук
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ВПЧ во многих случаях может проходить сам, но не всегда
ВПЧ во многих случаях может проходить сам, но не всегда

Болезнь передается половым путем.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) наиболее распространен среди тех, кто только начинает вести половую жизнь. Инфицирование может происходить даже несколько раз. Примерно половина лиц, часто вступающих в половой акт, могут иметь в течение жизни ВПЧ.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В целом существует около 100 видов ВПЧ. Некоторые из них могут самостоятельно исчезать через несколько месяцев после появления, но большинство держатся примерно 2 года и затем проходят даже без лечения.

Однако существует 14 видов ВПЧ, в результате которых могут возникать онкологические заболевания. Например, 16 и 18 типы инфекции в 70% случаев могут вызвать рак и предраковые поражения шейки матки. Также ВПЧ имеет тесную связь с онкологическими заболеваниями ануса, вульвы, влагалища, пениса и ротоглотки.

Важно знать, что ВПЧ передается половым путем, однако для этого даже ненужное проникновение, достаточно даже генитального контакта.

Для того чтобы избежать заражения инфекцией, необходимо сделать вакцинацию против ВПЧ. Таким образом женщины смогут защитить себя от развития рака шейки матки. Также прививки уберегут как лиц женского, так и мужского пола, от рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Стоит отметить, что в настоящее время уже 84 страны мира, в том числе США, Канада и государства ЕС, проводят вакцинации от ВПЧ. Сейчас примерно 80 млн человек со всего мира сделали прививки от инфекции.

В целом считается, что вакцина от ВПЧ рекомендуется только девушкам и им нужно принять ее в возрасте 9-14 лет перед началом половой жизни. Однако в некоторых странах вакцинируют также и мальчиков, ведь они могут переносить вирус. Что касается людей с Вич-инфекцией, то им вообще стоит сделать три дозы прививки.

Поскольку в Украине эта вакцина не является обязательной, то родители могут самостоятельно позаботиться о том, чтобы ребенок ее получил.

Еще один метод уберечься от опасных видов ВПЧ для женщин — делать скрининг на рак шейки матки. Женщинам в возрасте от 21 до 65 лет посещение гинеколога с этой целью является обязательным для сохранения здоровья.

Также очень важно во время полового акта правильно использовать презервативы, ведь ВПЧ может заражать незащищенные участки.

Конечно же, важно также вступать в интимные отношения только с одним партнером, который также не будет иметь других партнеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Великобритании отец-одиночка позволял своей малолетней дочери иметь половые отношения, и она до 15 лет имела уже пять партнеров.

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#Заболевания #Половые органы #Вирусы #Половые акты
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