Источник пробиотиков и защита от простуды: диетолог рассказал в чем польза квашенных огурцов

Диетолог отмечает, что в холодное время года стоит регулярно добавлять квашение к своему рациону.

Диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала об особенностях питания в осенне-зимний период, поведала о пользе квашенных продуктов.

На своей странице в Инстаграм диетолог отметила, что осенью и зимой квашения помогают защититься от простуды и поддержать иммунитет. Не просто так же наши бабушки и мамы заготавливают различные соленые продукты на зиму.

В чем же польза?

Квашение — это натуральный источник пробиотиков. Поэтому квашеные продукты называют пробиотической пищей, которая эффективно защищает от возбудителей простуды и укрепляет иммунитет.

Также, квашенные продукты – это один из лучших натуральных энтеросорбентов, то есть они могут помочь организму избавиться от токсинов.

Молочная кислота, которая образовывается при квашении, снижает уровень рН, благодаря чему улучшается процесс переваривания пищи и повышается усвоение питательных веществ организмом.

Не путайте квашенные продукты с маринованными. Для их приготовления используют уксус и пастеризацию, поэтому они менее полезны.

Светлана Фус добавила, что употреблять квашенные огурцы в большом количестве не рекомендуется. Достаточно будет употреблять половину стакана (60-120 гр) квашеных овощей 1 раз в день.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.