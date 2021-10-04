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Источник пробиотиков и защита от простуды: диетолог рассказал в чем польза квашенных огурцов

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Квашенные огурцы Новость обновлена 04 октября 2021, 12:03
Квашенные огурцы

Диетолог отмечает, что в холодное время года стоит регулярно добавлять квашение к своему рациону.

Диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала об особенностях питания в осенне-зимний период, поведала о пользе квашенных продуктов.

На своей странице в Инстаграм диетолог отметила, что осенью и зимой квашения помогают защититься от простуды и поддержать иммунитет. Не просто так же наши бабушки и мамы заготавливают различные соленые продукты на зиму.

В чем же польза?

  • Квашение — это натуральный источник пробиотиков. Поэтому квашеные продукты называют пробиотической пищей, которая эффективно защищает от возбудителей простуды и укрепляет иммунитет.
  • Также, квашенные продукты – это один из лучших натуральных энтеросорбентов, то есть они могут помочь организму избавиться от токсинов.
  • Молочная кислота, которая образовывается при квашении, снижает уровень рН, благодаря чему улучшается процесс переваривания пищи и повышается усвоение питательных веществ организмом.
Не путайте квашенные продукты с маринованными. Для их приготовления используют уксус и пастеризацию, поэтому они менее полезны.
Не путайте квашенные продукты с маринованными. Для их приготовления используют уксус и пастеризацию, поэтому они менее полезны.

Светлана Фус добавила, что употреблять квашенные огурцы в большом количестве не рекомендуется. Достаточно будет употреблять половину стакана (60-120 гр) квашеных овощей 1 раз в день.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.

Теги:
#Здоровье #Диетолог #Здоровое питание #Огурцы #Маринованые огурцы #Светлана Фус #Квашеные огурцы #Совет диетологов
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