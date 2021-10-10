"Не затягивайте!" Врач объяснил, как определить тяжелую форму COVID-19

По словам специалиста, тяжелое течение коронавируса фиксируют все чаще

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 10 октября, госпитализировали 3712 граждан с коронавирусом — это те пациенты, у которых течение болезни существенно усложнилось и лечение дома уже не помогало.

В связи с этим врач Тарас Жиравецкий в собственном Telegram-канале рассказал, как понять, что форма COVID-19 становится тяжелой.

По его словам, самый первый признак того, что ход коронавируса существенно усложняется — это высокая температура, которая плохо сбивается препаратами на 6-7 день заболевания.

Такая форма часто требует госпитализации, поэтому врач советует не тянуть, а обращаться за помощью к специалистам.

Кроме того, Жиравецкий отметил, что ему все чаще стали присылать фотографии с положительным тестом на коронавирус, а выглядят они следующим образом:

Положительный тест на коронавирус

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Наибольший прирост за сутки наблюдался в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Также мы писали, что в течение недели в регионах стремительно росли коронавирусные показатели, что приближало их все больше к "красной зоне". По состоянию на воскресенье, 10 октября, "оранжевых" регионов стало 15, но многие из них уже на грани локдауна.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая область первой может перейти в "красную зону".