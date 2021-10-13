Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать

В Украине уже есть случаи, когда за подделку документа врачу выписали штраф — в дальнейшем эта тенденция будет только набирать обороты

"Купить сертификат вакцинации недорого", "Цена Covid-сертификата", "Где заказать справку о вакцинации задним числом"... Вот такими запросами о подделке сертификатов вакцинации изобилует сеть, пока в Украине заболевание коронавирусом угрожающими темпами приближается к масштабам весенней волны. "Услуги" наперебой предлагают на сайтах, в Telegram и Instagram.

"Телеграф" выяснил, за сколько украинцы покупают фальшивые справки и чем это грозит — и им, и медикам с "помощниками".

Сколько стоят поддельные сертификаты вакцинации

"Телеграф" пообщался с несколькими лицами, решившими купить Covid-сертификаты. На условиях анонимности собеседники сообщили, что договориться о подделке удалось через знакомых медиков, или же помогли "решить вопрос" друзья или коллеги. Происходит все якобы так, что и правда проходит вакцинация. Человек приходит в больницу, сидит в очереди, заполняет анкету вакцинации, заходит в кабинет к врачу, находится там некоторое время, но не получает инъекцию и просто выходит. После "процедуры" медики могут попросить подержать место "укола" — для правдоподобия. Цена вопроса — около 500 гривен за две дозы.

Не новость, что фальшивые документы предлагают заказать онлайн. Мониторинг сайтов и социальных сетей показал, что там цены могут быть выше — от 350-3500 гривен и до 200 долларов.

Цены на фальшивые ковид-сертификаты. Скриншот: Телеграф

Цены на фальшивые ковид-сертификаты. Скриншот: Телеграф

Цены на фальшивые ковид-сертификаты. Скриншот: Телеграф

Цены на фальшивые ковид-сертификаты. Скриншот: Телеграф

Цены на фальшивые ковид-сертификаты. Скриншот: Телеграф

А недавно один горе "предприниматель" продавал "справки" о вакцинации по 250 евро, но его разоблачили правоохранители.

Кроме того, иногда за покупку "сертификатов" оптом — от пяти штук — обещают скидки.

За покупку 5 сертификатов-подделок — скидка. Скриншот: Телеграф

"Поставщики" псевдосертификатов обычно просят предоставить данные или копии паспорта, заграничного паспорта и идентификационного кода. Оплату просят перечислять на банковскую карту. Оформление происходит в течение 1-7 дней, иногда на "работу" тратят всего несколько часов.

Сертификаты обещают изготовить за несколько часов. Скриншот: Телеграф

Отправляют бумажный вариант "документа" по почте, иногда предлагают возможность наложенного платежа.

Более того, можно выбрать, какой именно вакциной вас "прививают" — Pfizer, CoronaVac, Moderna, Johnson & Johnson или AstraZeneca. А кому крайне необходим сертификат — сделают "документ", указав прошедшую дату. Если вы получили первую дозу вакцины, а вторую — передумали, то и здесь вам обещают "помочь".

Сертификаты предлагают оформить прошлой датой. Скриншот: Телеграф

Сертификаты предлагают оформить прошлой датой. Скриншот: Телеграф

А один из Telegram-каналов обещает обеспечить утилизацию номерных ампул.

В "услугу" включена утилизация ампул. Скриншот: Телеграф

Отметим, что внесение данных о прививках в электронные базы гарантируют не всюду. Хотя уверяют, мол, за границу с этим "документом" можно хоть сейчас!

"Телеграф" проверил, что заказать справку-фальшивку можно в несколько кликов. Нам любезно ответили, рассказали об условиях и расценках. А один из "центров вакцинации" извинился за задержку с ответом, говоря о больших очередях из желающих. Конечно, отправлять средства злоумышленникам и предоставлять свои данные мы не стали.

Скриншот: Телеграф

Скриншот: Телеграф

Сколько расследуется случаев подделки Covid-сертификатов

Как сообщили на запрос "Телеграфа" в Национальной полиции Украины, статьей 358 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за подделку документов, печатей, штампов и бланков, а также за их сбыт или использование.

Кроме того, в зависимости от умысла лица, его служебного положения, предмета преступления и т.п. преступные действия, связанные с подделкой документов, квалифицируются другими статьями УКУ — 190 (мошенничество) и 366 (служебный подлог).

Так, по состоянию на 7 октября 2021 года, следственными подразделениями и подразделениями дознания Национальной полиции начато 623 уголовных производства по фактам совершения преступлений, связанных с подделкой результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации от Covid-19, международных свидетельств о вакцинации и Covid- сертификатов. Из них 576 — по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 УКУ.

Кроме того, в 367 таких производствах предметом уголовного преступления являются поддельные справки о результатах ПЦР-тестов или тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19. В 256 — справки о вакцинации от Covid-19, международные свидетельства о вакцинации и Covid-сертификаты, а также внесение недостоверных данных в соответствующие электронные базы.

Как отмечают правоохранители, с начала года в суд направлено 75 обвинительных актов о совершении 281 уголовного преступления указанной категории. Продолжается досудебное расследование по 244 производствам о совершении 319 уголовных преступлений.

Какое наказание грозит за подделку сертификата вакцинации

Подделка документов, в том числе сертификатов вакцинации, предусматривает следующие варианты наказания:

штраф в размере 17000 грн,

арест на срок до шести месяцев,

ограничение свободы на срок до двух лет.

Повторное совершение уголовного преступления грозит ограничением или лишением свободы на больший срок — до пяти лет.

При использовании заведомо подложного документа существуют отдельные санкции:

штраф в сумме 850 грн,

арест до шести месяцев,

ограничение свободы до двух лет.

Медики, которые оформили поддельные документы о прививках, могут наказываться лишением права заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет. До шести лет лишения свободы грозит тем, кто несанкционированно внесет данные в электронные базы (речь идет о ст. 362 УКУ — "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней").

Кого уже наказали за подделку Covid-документов в Украине

Как сообщили в Нацполиции, вынесен первый обвинительный приговор в отношении врача, который за вознаграждение подделал отрицательные тесты на коронавирус. Произошло это в Днепропетровской области.

Так, Павлоградским горрайсудом вынесен обвинительный приговор в отношении врача, который признан виновным в совершении по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ.

Согласно приговору, врачу назначено наказание в виде штрафа в сумме 34 000 гривен. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с выдачей справок о наличии или отсутствии антигена SARS-CoV2 сроком на один год.

Напомним, Минздрав планирует ужесточить наказание за подделку COVID сертификатов и ПЦР-тестов на коронавирус и выделить под это отдельную уголовную статью.