Укр

Уровень госпитализации говорит сам за себя: врач назвал реальное число больных COVID-19 в Украине

Автор
Анна Дворовенко
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Уровень госпитализации в Украине за минувшие сутки приблизился к 5 тысячам Новость обновлена 17 октября 2021, 14:03
Уровень госпитализации в Украине за минувшие сутки приблизился к 5 тысячам

По его словам, в Украине коронавирусом болеет около 100 000 пациентов ежедневно

В Украине по состоянию на 4 октября было зафиксировано 4821 новых случаев коронавируса, а спустя две недели после этого в больницу с тяжелой формой течения COVID-19 попали 4747 человек. Это вполне может свидетельствовать о том, что вирус у заболевших 14 дней назад обострился, а реальные цифры заболеваемости в стране могут быть совсем другими.

О ситуации с количеством госпитализированных рассказал врач Тарас Жиравецкий.

По его словам, все эти пациенты оказались в больнице с тяжелым ковидом, но цифра может быть далеко не точной. Врач говорит, что по статистике сейчас в больницу попадают почти 100% пациентов.

"А теперь можно понять сколько мы не успели протестировать. Ведь если верить статистике практически 100% пациентов оказались в больнице! У нас сейчас болеет каждый день минимум 100 000, поэтому имеем госпитализаций почти по 5000 каждый день!", — написал доктор.

Стоит отметить, что в Одессе врачи уже начали бить тревогу из-за критического количества госпитализированных с коронавируса пациентов. В больницах не хватает кислорода, а одна медсестра обслуживает 50-60 человек.

На фоне этого в Минздраве заговорили, что инновационные лекарства от коронавируса позволят применять на так называемых дневных стационарах. Это может помочь разгрузить COVID-больницы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, пик коронавируса в Украине, по мнению специалистов, придется на начало ноября и будет очень сложным.

Теги:
#Украина #Госпитализация #Больницы #Коронавирус #Covid-19
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