TikTok вызывает депрессии и нервные расстройства у подростков: что говорят об этом врачи

Бесконтрольный просмотр видеороликов в TikTok может вызвать проблемы со здоровьем

Несмотря на то, что некоторые ученые пытаются провести эксперименты и доказать, что зависимость от смартфонов может быть полезной, врачи бьют тревогу и призывают родителей предложить детям отдохнуть от социальных сетей.

Недавняя статья на сайте новостей News.Yahoo рассказывает о том, что врачи регистрируют повышенное количество случаев развития нервных расстройств у подростков, вызванных зависимостью от TikTok и других социальных сетей.

Ежедневное интернет-издание The Wall Street Journal также публикует обширную статью о том, как много девочек-подростков обращаются к врачу с жалобами на нервные тики.

Начало проблемы

Тики обычно начинаются еще совсем в раннем возрасте и со временем усиливаются.

Врачи во многих странах сходятся во мнении, что зависимость от социальных сетей, которая также приводит к повышенной тревожности и депрессиям, может быть одной из основных причин проблемы.

В нескольких статьях в специализированных медицинских журналах подчеркивается, что девочки-подростки смотрят в TikTok видеоролики людей, страдающих синдромом Туретта.

Синдром Туретта — это генетическое заболевание нервной системы, которое может вызывать тики, повторяющиеся, непроизвольные движения или звуки. Это расстройство в основном наблюдается у мальчиков и начинается в детском возрасте. С течением времени оно может либо прекратиться, либо продолжать развиваться.

Доктор Кирстен Мюллер-Вал, врач из Ганновера, Германия, занимается лечением синдрома Туретта уже 25 лет. По ее наблюдениям в последние годы количество случаев этого расстройства у девочек возросло. Об этом она рассказала в интервью газете Jerusalem Post.

Она обнаружила, что ее пациенты имитируют тики девушки, уже много лет живущей с этим расстройством, которая рассказывает о своей жизни на канале в YouTube.

Границы распространения расширяются

Недавняя статья Мариам Халл, детского невролога из Техасской детской больницы, показала, что психологические расстройства, сфера распространения которых ранее ограничивалась определенными географическими границами, сейчас распространяются по всему миру благодаря социальным сетям.

Она убеждена, что от одного просмотра видеоролика тик точно не может развиться. Это означает, что дети, теперь страдающие от подобного расстройства, смотрели эти ролики неоднократно.

Надежда есть?

Издание Jerusalem Post обнадежило родителей, сообщив, что эти расстройства у детей можно вылечить. Врачи рекомендуют родителям, чтобы их дети отдохнули от социальных сетей. А самим родителям следует поинтересоваться, какие видеоролики смотрят их дети. Кроме того, если у ребенка вдруг возникают тики, усложняющие их повседневную жизнь, родителям следует обратиться за помощью к специалистам.

Ранее "Телеграф" писал о том, что уже сейчас стоит позаботиться о будущем детей, у которых наблюдается зависимоть от смартфона и которые ведут преимущественно сидячий образ жизни.