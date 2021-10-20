Укрепляем кости: диетолог назвала главные продукты для борьбы с остеопорозом

Диетолог рассказала, как вовремя предотвратить проблемы с костями

Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день профилактики остеопороза. Во всем мире каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте 50 лет и старше страдают от остеопоротических переломов. Но проблемы с костями могут возникать и в более раннем возрасте. Как это предотвратить и какие продукты употреблять, чтобы кости были здоровы? Ответ "Телеграф" узнал у диетолога-терапевта Юлии Поворознюк.

Что такое остеопороз

Остеопороз — это пониженная плотность минеральной ткани, когда наши кости становятся пористыми и возникает большой риск переломов. Речь идет о переломах с высоты собственного роста, то есть человек идет, споткнулся — и перелом. Чаще всего встречаются остеопоротические переломы шейки бедренной кости, лучевой кости, тел позвонков.

В каком возрасте возникает остеопороз

Врач рассказала, что кости растут до 25 лет. После этого скорее происходит разрушение костной ткани, чем ее формирование. Поэтому нужно следить за своими костями и не забывать сбалансировано питаться.

В основном остеопороз возникает уже с возрастом, то есть после 50 лет, когда начинается менопауза у женщин. Больше рисков у людей в возрасте 70-80 лет.

Также существует постлактационный остеопороз, возникающий после лактации.

Как укрепить кости

Как сообщила врач, основное правило профилактики остеопороза — употребление продуктов, содержащих кальций. Это кисломолочные продукты. Основной из них — зрелый сыр, имеющий 9-24 месяца выдержки. Также в рационе должны быть 5-9-процентный творог — 150 г, кефир, йогурты. Диетолог советует чаще выбирать из кисломолочки твердые сыры и есть каждый день по 40 г. Такое количество сыра содержит около 400 мг кальция. Тогда как суточная норма кальция — 1000 мг. Богатые кальцием кунжут и мак, которые вы тоже можете включить в свой рацион.

Кроме того, для костной ткани нужен витамин D. Врач отмечает, что желательно два раза в год проверять свой уровень витамина D. Потому как у 96% украинцев наблюдается дефицит этого витамина. А он нам нужен для всасывания кальция в желудочно-кишечном тракте, а также для нормального окостенения.

Среди продуктов с высоким содержанием витамина D:

рыбий жир из печени трески,

атлантическая сельдь,

шпроты в масле,

кета,

скумбрия,

семга,

горбуша,

желток куриный.

Диетолог призывает не пренебрегать регулярными обследованиями у врача, потому что предостеречь осложнения легче, чем лечить. Золотым стандартом диагностики костной ткани является двухфотонная рентгеновская денситометрия (DEXA).

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