Укрепляем кости: диетолог назвала главные продукты для борьбы с остеопорозом
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Диетолог рассказала, как вовремя предотвратить проблемы с костями
Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день профилактики остеопороза. Во всем мире каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте 50 лет и старше страдают от остеопоротических переломов. Но проблемы с костями могут возникать и в более раннем возрасте. Как это предотвратить и какие продукты употреблять, чтобы кости были здоровы? Ответ "Телеграф" узнал у диетолога-терапевта Юлии Поворознюк.
Что такое остеопороз
Остеопороз — это пониженная плотность минеральной ткани, когда наши кости становятся пористыми и возникает большой риск переломов. Речь идет о переломах с высоты собственного роста, то есть человек идет, споткнулся — и перелом. Чаще всего встречаются остеопоротические переломы шейки бедренной кости, лучевой кости, тел позвонков.
В каком возрасте возникает остеопороз
Врач рассказала, что кости растут до 25 лет. После этого скорее происходит разрушение костной ткани, чем ее формирование. Поэтому нужно следить за своими костями и не забывать сбалансировано питаться.
В основном остеопороз возникает уже с возрастом, то есть после 50 лет, когда начинается менопауза у женщин. Больше рисков у людей в возрасте 70-80 лет.
Также существует постлактационный остеопороз, возникающий после лактации.
Как укрепить кости
Как сообщила врач, основное правило профилактики остеопороза — употребление продуктов, содержащих кальций. Это кисломолочные продукты. Основной из них — зрелый сыр, имеющий 9-24 месяца выдержки. Также в рационе должны быть 5-9-процентный творог — 150 г, кефир, йогурты. Диетолог советует чаще выбирать из кисломолочки твердые сыры и есть каждый день по 40 г. Такое количество сыра содержит около 400 мг кальция. Тогда как суточная норма кальция — 1000 мг. Богатые кальцием кунжут и мак, которые вы тоже можете включить в свой рацион.
Кроме того, для костной ткани нужен витамин D. Врач отмечает, что желательно два раза в год проверять свой уровень витамина D. Потому как у 96% украинцев наблюдается дефицит этого витамина. А он нам нужен для всасывания кальция в желудочно-кишечном тракте, а также для нормального окостенения.
Среди продуктов с высоким содержанием витамина D:
- рыбий жир из печени трески,
- атлантическая сельдь,
- шпроты в масле,
- кета,
- скумбрия,
- семга,
- горбуша,
- желток куриный.
Диетолог призывает не пренебрегать регулярными обследованиями у врача, потому что предостеречь осложнения легче, чем лечить. Золотым стандартом диагностики костной ткани является двухфотонная рентгеновская денситометрия (DEXA).
Ранее "Телеграф" сообщал, что диетолог назвала продукты, которые должны быть в вашем осеннем рационе.
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