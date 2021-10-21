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Главный суперфуд осени: диетолог рассказала, чем так полезна тыква и как часто ее есть

Автор
Таисия Ерохина
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Тыква — один из популярных осенних продуктов
Тыква — один из популярных осенних продуктов

Врач рекомендует употреблять тыкву 3-4 раза в неделю

Наступил сезон тыквы, из которой можно приготовить различные вкусные блюда, в том числе — интересные десерты. "Телеграф" узнал, как правильно употреблять этот овощ, у диетолога-терапевта Юлии Поворознюк.

Чем полезна тыква

По словам диетолога, тыква очень ценный и полезный овощ. В частности тыква содержит:

  • много бета-каротина, который является провитамином А,
  • нежную клетчатку,
  • много калия и магния,
  • витамин C.

Сколько и когда нужно есть тыкву

Врач советует употреблять тыкву в сезон хотя бы 3-4 раза в неделю. Одна порция должна составлять 100-150 граммов тыквы.

Заметим, что тыквы могут быть разных сортов и содержать больше углеводов. Некоторые из них сладкие, тогда как кормовой сорт тыквы — не такой сладкий и вкусный.

Людям с избыточным весом диетолог советует не употреблять сладкую тыкву, например мускатного сорта, во второй половине дня и вечером. Это приведет к повышению уровня сахара в крови. При избыточном весе или борьбе с инсулинорезистентностью лучше есть тыкву на завтрак или обед.

Как готовить тыкву

Из тыквы можно приготовить немало блюд. Этот овощ можно варить, тушить и запекать. Или же попробуйте сделать тыквенное смузи. Диетолог советует сначала потушить или запечь тыкву, а уже потом добавлять в смузи или готовить, например, боул.

Кроме того, не забывайте употреблять тыкву с маслом. Например, соедините 100 г тыквы и пять граммов сливочного масла или одну столовую ложку оливкового масла. Это поможет лучше усвоиться витамину А.

Можно ли есть сырую тыкву

Сырая тыква может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и вызвать вздутие и дискомфорт. Поэтому старайтесь, отмечает Поворознюк, употреблять ее в термообработке.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить из тыквы пирог.

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#Питание #Блюда #Тыква
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