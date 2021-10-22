"Не помогает": доктор раскритиковал популярное лекарство против коронавируса

Жиравецкий заявил, что "Сельтавир" не влияет на коронавирус, однако его продолжают назначать семейные врачи

Довольно часто семейные врачи в Украине назначают при коронавирусе препарат "Сельтавир", на который в последствии жалуются пациенты. Дескать, лекарство не помогает.

Об этом сообщил в Телеграмме главврач одной из львовских частных клиник Тарас Жиравецкий.

По его словам, инфицированные коронавирусом люди отправляют ему сообщение об отсутствии эффективности "Сельтавира" очень часто.

"Не удивляйтесь, потому что этот препарат не имеет никакого влияния на коронавирус. Почему его сейчас всем назначают, не могу понять. Препарат не в аннотации действия, проверенной при ковиде. Не рекомендую принимать этот препарат, но это мое личное мнение", — говорит Жиравецкий.

Отметим, что в аптеках это лекарство продают от 297 грн за упаковку в дозировке 45 мг за 10 капсул. В инструкции говорится, что препарат показан для взрослых и детей от одного года, у которых имеются симптомы гриппа, и эффект будет заметен уже после двух дней применения.

Сельтавир - недешевое лекарство при ковиде

В противопоказаниях — повышенная чувствительность к озельтамивира фосфату или к любому компоненту препарата. А среди самых частых побочек — рвота и тошнота.

Напомним, многие украинцы, услышав диагноз "коронавирус", спешат прибегнуть к помощи "тяжелой артиллерии" — антибиотикам. Однако их применение при ковиде "для профилактики" нецелесообразно: они не убивают вирусы, а действуют исключительно на бактерии.