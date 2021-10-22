Укр

Ровная осанка - признак здоровья: Марина Боржемская рассказала, как избавиться от сутулости

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Если вам сложно контролировать спину в течение дня, воспользуйтесь корректором осанки. Новость обновлена 22 октября 2021, 19:20
Если вам сложно контролировать спину в течение дня, воспользуйтесь корректором осанки.

Если не перестать горбиться, человека начнут тревожить боли в области шеи, между лопатками и в самой спине.

Если человек идет с ровной спиной, расправив плечи, то сразу можно сделать вывод, что он открыт миру и уверен в себе. Даже если это на самом деле не так, то визуально — наоборот.

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм рассказала, почему появляется сутулость и как с ней бороться. 

Почему же мы сутулимся?

Боржемская отмечает, что такое положение тела неосознанно кажется нам максимально комфортным, и осанка начинает меняться. А на положение тела влияют много факторов: сила тяжести, особая конструкция позвоночника, "расслабленные" мышцы тела, а также наши "личные" особенности (тяжесть головы) и даже эмоции, которые мы испытываем.

Как выработать идеальную осанку:

  • Создайте для себя удобное рабочее место. 

Обязательно делайте перерывы в работе, чтобы менять положение тела. 

  • Уделите время растяжке и тренировкам. 

Существуют специальные упражнения, направленные на исправление осанки.

  • Обратите внимание на то, как вы спите. 

Ортопедический матрас и удобная подушка помогут.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская составила список полезных осенних продуктов, которые стоит обязательно включить в свой рацион.

Теги:
#Здоровье #Осанка #Правильная осанка #Здоровая осанка #Марина Боржемская
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