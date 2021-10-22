Ровная осанка - признак здоровья: Марина Боржемская рассказала, как избавиться от сутулости

Если не перестать горбиться, человека начнут тревожить боли в области шеи, между лопатками и в самой спине.

Если человек идет с ровной спиной, расправив плечи, то сразу можно сделать вывод, что он открыт миру и уверен в себе. Даже если это на самом деле не так, то визуально — наоборот.

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм рассказала, почему появляется сутулость и как с ней бороться.

Почему же мы сутулимся?

Боржемская отмечает, что такое положение тела неосознанно кажется нам максимально комфортным, и осанка начинает меняться. А на положение тела влияют много факторов: сила тяжести, особая конструкция позвоночника, "расслабленные" мышцы тела, а также наши "личные" особенности (тяжесть головы) и даже эмоции, которые мы испытываем.

Как выработать идеальную осанку:

Создайте для себя удобное рабочее место.

Обязательно делайте перерывы в работе, чтобы менять положение тела.

Уделите время растяжке и тренировкам.

Существуют специальные упражнения, направленные на исправление осанки.

Обратите внимание на то, как вы спите.

Ортопедический матрас и удобная подушка помогут.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская составила список полезных осенних продуктов, которые стоит обязательно включить в свой рацион.