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Не забывайте использовать увлажняющее средства и гигиеническую помаду: как ухаживать за кожей в холодные поры года

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В осенний и зимний период особенно важен комплексный уход за кожей. Новость обновлена 24 октября 2021, 16:46
В осенний и зимний период особенно важен комплексный уход за кожей.

Марина Боржемская советует позаботиться о домашнем уходе за своей кожей заранее.

В холодные поры года наша кожа требует особого внимания и ухода, ведь теплые лучики сменяется на холода, морозы и сильный ветер, которые очень негативно влияют на общее состояние нашей кожи. Что же делать, чтобы сохранить свое лицо и тело в хорошем состоянии?

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала несколько советов для своих подписчиц, в которых рассказала о ежедневном уходе за кожей осенью и зимой. 

"Сильный прохладный ветер и душные помещения негативно влияют на кожу. Особенно, если не уделить ей особое внимание в этот период" — отмечает Марина Боржемская. 

Ежедневный уход за кожей должен включать:

  • Очищение.

Откажитесь от средств, которые пересушивают кожу и запаситесь мягким гелем (для комбинированной и жирной кожи) или увлажняющим молочком. Энзимный пилинг для лица стоит сделать регулярным.

  • Увлажнение. 

Легкие средства стоит сменить на крем для ежедневного ухода на густой основе. И хотя бы раз в неделю наносите увлажняющие уходовые маски.

  • Тонизирование. 

В холодный сезон ослабевает липидный барьер кожи. В этой проблеме помогут тоники. Только обязательно обратите внимание на состав — выбирайте средства без наличия спирта.

  • Защита капилляров. 

Часто в связи с приходом холодов возникает проблема расширенных капилляров в виде красной паутинки. В этом случае поможет специальный защитный крем. Также обратите внимание на средства с пометкой "от купероза".

  • Уход за губами. 

Кожа губ особенно страдает в холод. Используйте перед выходом на улицу питательный скраб или гигиеническую помаду.

  • Уход за телом. 

Чтобы свести к минимуму неприятные ощущения в виде сухости или стянутости кожи, не забывайте использовать увлажняющее молочко или крем для тела.

Ранее, "Телеграф" писал, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" врач-косметолог Алла Дворянин рассказала, об основных запретах при домашнем уходе за кожей лица.

Теги:
#Здоровье #Уход за кожей #Уход #Советы по уходу за кожей #Марина Боржемская
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