Не забывайте использовать увлажняющее средства и гигиеническую помаду: как ухаживать за кожей в холодные поры года

Марина Боржемская советует позаботиться о домашнем уходе за своей кожей заранее.

В холодные поры года наша кожа требует особого внимания и ухода, ведь теплые лучики сменяется на холода, морозы и сильный ветер, которые очень негативно влияют на общее состояние нашей кожи. Что же делать, чтобы сохранить свое лицо и тело в хорошем состоянии?

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала несколько советов для своих подписчиц, в которых рассказала о ежедневном уходе за кожей осенью и зимой.

"Сильный прохладный ветер и душные помещения негативно влияют на кожу. Особенно, если не уделить ей особое внимание в этот период" — отмечает Марина Боржемская.

Ежедневный уход за кожей должен включать:

Очищение.

Откажитесь от средств, которые пересушивают кожу и запаситесь мягким гелем (для комбинированной и жирной кожи) или увлажняющим молочком. Энзимный пилинг для лица стоит сделать регулярным.

Увлажнение.

Легкие средства стоит сменить на крем для ежедневного ухода на густой основе. И хотя бы раз в неделю наносите увлажняющие уходовые маски.

Тонизирование.

В холодный сезон ослабевает липидный барьер кожи. В этой проблеме помогут тоники. Только обязательно обратите внимание на состав — выбирайте средства без наличия спирта.

Защита капилляров.

Часто в связи с приходом холодов возникает проблема расширенных капилляров в виде красной паутинки. В этом случае поможет специальный защитный крем. Также обратите внимание на средства с пометкой "от купероза".

Уход за губами.

Кожа губ особенно страдает в холод. Используйте перед выходом на улицу питательный скраб или гигиеническую помаду.

Уход за телом.

Чтобы свести к минимуму неприятные ощущения в виде сухости или стянутости кожи, не забывайте использовать увлажняющее молочко или крем для тела.

Ранее, "Телеграф" писал, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" врач-косметолог Алла Дворянин рассказала, об основных запретах при домашнем уходе за кожей лица.