Витамины C, D и цинк: доктор рассказал, чем вредна "первая помощь" при коронавирусе

Чрезмерное употребление витаминов этих групп может навредить организму

В Украине на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в аптеках растет спрос на витамины, в частности группы C, D и цинк. Однако, врачи отмечают, что их употребление никак не поможет при лечении COVID-19 и даже может навредить.

Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в собственном Telegram-канале.

По его словам, употребление витамина C, витамина D и цинка оказывает такое же влияние на ход коронавируса, как и гомеопатия, или народная медицина. Другими словами — вообще никак не влияет.

Более того, отмечает доктор, при употреблении избыточных доз возможны побочные реакции, которые существенно ухудшают и без того плохое самочувствие при COVID-19:

от витамина C можно получить аллергическую сыпь на коже;

витамин D в больших дозах повышают уровень кальция в крови, что вызывает слабость, сонливость, тошноту, боли в животе, жажду, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;

а от чрезмерного потребления цинка может сильно тошнить.

Добавим, что ВОЗ и Министерство здравоохранения Украины не рекомендует принимать витамины в избыточном количестве при лечении коронавируса. Положительного влияния на течение болезни это не имеет. Кроме того, в каждой из группы витаминов есть свои рекомендации по применению и дозировка.

Справка

Витамин C — необходим для обеспечения иммунной защиты и стабилизации психической деятельности. Его рекомендуют употреблять с 14 лет только по 1 таблетке в сутки. Максимально допустимый период употребления — 10-15 суток, однако продолжительность лечения для каждого пациента определяет врач.

Витамин D — так называемый "солнечный витамин", который способствует переходу кальция из крови в костную ткань и предотвращает развитие рахита у детей. Рекомендуемый прием для всех возрастных групп — 50 мг/день, при чрезмерном потреблении могут возникать гиперкальциурия и гиперкальциемия.

Цинк — необходим для работы иммунной системы, регуляции активности генов, заживления ран и работы мозга. Безопасная доза этого препарата колеблется от 5 до 12 мг/сут в зависимости от возраста и веса. Суточную дозу цинка следует принять за 2-5 приемов, а передозировка ним сопровождается тошнотой, судорогами, диареей и ослаблением иммунитета. К тому же, добавки цинка могут значительно ухудшать усвоение ряда антибиотиков, при коронавирусе может иметь существенные негативные последствия.

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