Смертность важнее рисков: иммунолог объяснила, безопасно ли прививаться в пунктах вакцинации от COVID-19

Врач информировала о возможных последствиях прививки.

Вакцинироваться от коронавируса в период эпидемии может быть опасно из-за риска подхватить болезнь, в особенности штамм Дельта. Именно его считают ответственным за рост количества летальных случаев в Украине. При этом COVID-19 можно подхватить и непосредственно после вакцинации — в период 5-7 дней.

Об этом написала врач-иммунолог Ирина Цимбалюк из Тернополя.

В переписке, опубликованной в сторис врач отметила, что для Дельты нет "границ и дистанции". Она рассказала, что антитела после вакцинации формируются как после первой, так и после второй прививки.

После прививки несколько дней может быть реакция на вакцинацию, а заболеть коронавирусом можно в течение недели.

Instagram-сторис от 27.10

Цимбалюк пишет, что смертность превалирует над рисками от вакцинации.

Советовать — делать прививку или нет иммунолог не берется, но отмечает, что сама привилась Модерной полтора месяца назад.

Ранее "Телеграф" писал, что за время вакцинационной кампании умерли 119 привитых граждан. В Минздраве не связывают их смерти с вакцинациями.