Укр

Смертность важнее рисков: иммунолог объяснила, безопасно ли прививаться в пунктах вакцинации от COVID-19

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
161
В Украине вакцинировались полностью более 7 млн человек. Новость обновлена 27 октября 2021, 08:21
В Украине вакцинировались полностью более 7 млн человек.

Врач информировала о возможных последствиях прививки.

Вакцинироваться от коронавируса в период эпидемии может быть опасно из-за риска подхватить болезнь, в особенности штамм Дельта. Именно его считают ответственным за рост количества летальных случаев в Украине. При этом COVID-19 можно подхватить и непосредственно после вакцинации — в период 5-7 дней. 

Об этом написала врач-иммунолог Ирина Цимбалюк из Тернополя.

В переписке, опубликованной в сторис врач отметила, что для Дельты нет "границ и дистанции". Она рассказала, что антитела после вакцинации формируются как после первой, так и после второй прививки. 

После прививки несколько дней может быть реакция на вакцинацию, а заболеть коронавирусом можно в течение недели.

Instagram-сторис от 27.10
Instagram-сторис от 27.10

Цимбалюк пишет, что смертность превалирует над рисками от вакцинации. 

Советовать — делать прививку или нет иммунолог не берется, но отмечает, что сама привилась Модерной полтора месяца назад. 

Ранее "Телеграф" писал, что за время вакцинационной кампании умерли 119 привитых граждан. В Минздраве не связывают их смерти с вакцинациями.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
Infiniti разбило в хлам
Харьков
Обломки разбросало по всему перекрестку: эксклюзивные фото и видео с места ДТП в Харькове
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Infiniti разбило в хлам
Обломки разбросало по всему перекрестку: эксклюзивные фото и видео с места ДТП в Харькове
Дата публикации
Категория
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы
Дата публикации
Категория
"Bayraktar"
Bayraktar впервые применили на Донбассе против боевиков "ДНР" (видео)
Дата публикации
Категория
Екатерина Рожкова, Кирилл Шевченко и Андрей Пышный (слева направо)
"Телеграф" узнал, кого в ОП сватают на место нового главы Нацбанка
Дата публикации
Категория
"Вечерний квартал" перестал нравиться украинцам
Популярность "95 квартала" после ухода Зеленского стремительно падает: украинцы начали реже смотреть шоу