Антидепрессанты могут помочь в борьбе с COVID-19: что выяснили ученые

Дешевый, общедоступный антидепрессант общего назначения может снизить риск заболевания COVID-19 почти на треть

Исследование, проведенное среди 1500 пациентов в Бразилии, показало, что у тех, кто принимал препарат, основным действующим веществом которого является "флувоксамин", была меньшая вероятность прогрессирования коронавируса, а также снижалась необходимость госпитализации.

Об этом сообщает CNN.

Препарат, продаваемый под торговой маркой Luvox, является селективным ингибитором обратного захвата серотонина (SSRI), наиболее часто его используют для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и депрессии. По словам адъюнкт-профессора психиатрии Вашингтонского университета в Сент-Луисе, которая работала над исследованием, опубликованным в журнале Lancet Global Health, этот препарат также может влиять и на воспаление.

741 доброволец, больной коронавирусом, получал по 100 мг "флувоксамина" два раза в день в течение 10 дней, в то время как 756 добровольцев получали плацебо. Среди пациентов, получавших "флувоксамин", 79 – или около 11% – нуждались в госпитализации по сравнению с почти 16% тех, кто принимал плацебо.

Чтобы выяснить, стоит ли применять препарат при лечении коронавируса, необходимо провести дополнительные исследования.

"Учитывая безопасность, переносимость, простоту использования, низкую стоимость и широкую доступность "флувоксамина", эти результаты могут повлиять на национальные и международные рекомендации по клиническому ведению COVID-19", – подытожили исследователи.

Медики полагают, что необходимо изучить эффективность в борьбе с коронавирусом еще одного довольно доступного препарата – "прозака" или "флуоксетина". Они считают, что его также следует изучить, чтобы понять, может ли он помочь.

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