Укр

"Формула успешного утра": Марина Боржемская поделилась своими секретами быстрого пробуждения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вы можете пополнять этот список новыми пунктами, которые приятны для выполнения именно Вам. Новость обновлена 29 октября 2021, 07:49
Вы можете пополнять этот список новыми пунктами, которые приятны для выполнения именно Вам.

Фитнес-тренер советует пробовать засыпать до полуночи.

Утро, особенно когда тебе нужно рано вставать, наверняка у многих очень сложное время. Еще со времен детского сада мало кто с удовольствием поднимался рано утром. Заметьте, по утрам улыбок на лицах окружающих меньше, чем к примеру вечером. 

А вот фитнес-тренер Марина Боржемская считает, что утро может быть добрым и позитивным. На своей странице в Инстаграм она поделилась своими секретами комфортного и быстрого пробуждения.

Как быстро проснуться:

  • Желательно ложиться пораньше, чтобы хватало времени выспаться: 7-9 часов сна — то, что нужно для восстановления. Если постоянно пренебрегать расписанием сна и не высыпаться, можно спровоцировать проблемы с психикой и даже депрессию. 
  • Начинайте день со стакана воды. Эта полезная привычка поможет быстро пробудить организм, а также активизировать работу кровеносной и лимфатической систем.
  • Нужно "подружиться" с будильником: правильно выбрать мелодию, под которую будет приятно просыпаться. 
  • Делайте утреннюю зарядку.
  • Обязательно уделите время утренним бьюти-процедурам. 
  • Сделайте себе комплимент и проговорите, что вы в себе цените.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская составила список полезных осенних продуктов, которые стоит обязательно включить в свой рацион.

Теги:
#Здоровье #Утро #Пробуждение #Марина Боржемская
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