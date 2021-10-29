"Формула успешного утра": Марина Боржемская поделилась своими секретами быстрого пробуждения

Фитнес-тренер советует пробовать засыпать до полуночи.

Утро, особенно когда тебе нужно рано вставать, наверняка у многих очень сложное время. Еще со времен детского сада мало кто с удовольствием поднимался рано утром. Заметьте, по утрам улыбок на лицах окружающих меньше, чем к примеру вечером.

А вот фитнес-тренер Марина Боржемская считает, что утро может быть добрым и позитивным. На своей странице в Инстаграм она поделилась своими секретами комфортного и быстрого пробуждения.

Как быстро проснуться:

Желательно ложиться пораньше, чтобы хватало времени выспаться: 7-9 часов сна — то, что нужно для восстановления. Если постоянно пренебрегать расписанием сна и не высыпаться, можно спровоцировать проблемы с психикой и даже депрессию.

Начинайте день со стакана воды. Эта полезная привычка поможет быстро пробудить организм, а также активизировать работу кровеносной и лимфатической систем.

Нужно "подружиться" с будильником: правильно выбрать мелодию, под которую будет приятно просыпаться.

Делайте утреннюю зарядку.

Обязательно уделите время утренним бьюти-процедурам.

Сделайте себе комплимент и проговорите, что вы в себе цените.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская составила список полезных осенних продуктов, которые стоит обязательно включить в свой рацион.