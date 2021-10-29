"Мы беременных не вакцинируем": врачи боятся брать ответственность за последствия

В то время как МОЗ агитирует будущих мам защищаться от инфицирования прививкой, медики на местах отказывают им в вакцинации

Вполне понятно желание каждой женщины, ждущей пополнения в семье, родить здорового ребенка. Потому большинство находящихся в "интересном положении" стараются не только выполнять рекомендации медработников, но на всякий случай также придерживаются разных примет и суеверий, пришедших из глубины веков. Якобы, беременным "нельзя" переступать через корнеплоды, вязать, не стоит расчесываться в пятницу и вообще красить волосы, брать на руки и гладить кошек. На самом-то деле, избегать следует не парикмахерских услуг и домашних питомцев, а тяжелой работы, неправильного питания, курения и употребления алкоголя. (Хотя некоторые поступают совершенно наоборот).

А какая для будущих мам опасность актуальна на сегодня? Как и всем остальным, им надо опасаться заражения коронавирусом. И вот тут начинают возникать недоразумения, когда сами врачи препятствуют в получении реальной защиты тем, кто носит под сердцем ребенка – отказывают в вакцинации.

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Привиться помогла настойчивость

О том, почему ей не сразу удалось получить такую медицинскую услугу как прививка от "ковида", "Телеграфу" рассказала харьковчанка Леся Подопригора.

"При том, что все знают — беременные в группе риска, врачи пункта вакцинации в центре города-миллионника игнорируют информированное согласие пациента и кричат: "Вы что, с ума сошли? Мы беременных не вакцинируем" – объясняет молодая женщина.

По словам Леси, в конце июля 2021 года она, будучи на 27-й неделе беременности, обратилась в пункт вакцинации в центре Харькова. Бланк информированного согласия (стандартного перед любой прививкой) предварительно распечатала из интернета и заполнила. "Когда пришел мой черед, врач (к сожалению, его имени не зафиксировала) в очень категоричной форме отказал в вакцинации, сообщив, что беременных они не вакцинируют и подобную ответственность брать на себя он не собирается".

Поняв, что в данной ситуации спорить бесполезно, и учитывая огромную очередь на прием, Леся умолчала, что кроме беременности еще продолжает кормить грудью старшего ребенка.

"Аргументы, что Минздрав разрешил, и что я, ко всему, еще и врач, и преподаватель вуза, то есть, дополнительно вхожу в группы риска, не подействовали".

Но харьковчанка была последовательна в своих намерениях и сумела-таки решить проблему.

"К счастью, в этот же день моя сестра делала прививку 2-й дозы в другом пункте вакцинации, и там уточнила, сделают ли мне укол, учитывая беременность и грудное вскармливание. Получила утвердительный ответ — и уже спустя пару часов без всяких проблем мне ввели 1 дозу вакцины Pfizer. Спустя 3 недели я получила 2-ю дозу этой же вакцины. Теперь я точно могу сказать, что беременность успешно доносила, ребенок родился доношенным и здоровым".

Все ли беременные, решившиеся на вакцинацию, оказались столь настойчивыми – неизвестно. Однако Леся вспомнила, что в роддоме только в ее присутствии еще двум женщинам, которые хотели вакцинироваться, отказали именно из-за факта беременности (одна из них хотела получить вакцинацию во 2-м триместре, другая уже после 32-й недели).

Польза превышает риски

Стоит сказать, что еще в начале июня этого года, Министерство охраны здоровья Украины сдержанно относилось к вакцинации беременных. На сайте МОЗ тогда были опубликованы следующие пояснения. "Беременные могут более тяжело переносить COVID-19. В то же время, беременные не участвовали в клинических исследованиях вакцин от COVID-19. Впрочем, имеющиеся антиковидные вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено негативного влияния на течение беременности. Изучение их безопасности для беременных продолжается".

Потому предлагалось обсудить возможность вакцинации с врачом, если беременная имеет высокий риск заболеть коронавирусом. Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщине рекомендовано прививаться мРНК-вакциной (в Украине в тот момент использовалась только одна такая вакцина – Comirnaty от Pfizer-BioNTech).

А уже в конце июля Министерство здравоохранения Украины заявило, что вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима, и это подтверждено клиническими исследованиями. "Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности".

Вакцинацию от "короны" готовящимся рожать также активно рекомендует врач-иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Иммунолог Федор Лапий призывает беременных вакцинироваться

"Беременных необходимо вакцинировать! Это безопасно. Это доказано, в первую очередь, исследованиями на животных. У беременных животных, которые были вакцинированы, не выявлено никаких негативных последствий. Они смогли доносить беременности и родить здоровых детей".

Как заявляет Лапий, к тому моменту уже получен достаточный опыт и вакцинации беременных, и у них не было выявлено никаких негативных последствий. В Украине одобрены рекомендации по вакцинации беременных. При этом нет необходимости перед ней проходить тест на беременность. "Незачем также и откладывать беременность после вакцинации – вакцинация к этому отношения не имеет. Берегите себя, свою беременность и ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19!" – призывает украинок медик.

А Леся Подопригора добавила, что на 32 неделе беременности ей также был введен антирезусный иммуноглобулин (по показаниям), в 36 недель — Бустрикс (АКДП вакцина) с целью защиты ребенка в первые месяцы после рождения от коклюша. По ее словам, этого нет в рекомендациях в нашей стране, однако такая практика существует в мире, и она сочла необходимым воспользоваться такой возможностью.

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