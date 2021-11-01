Мази не оздоравливают: врач-флеболог развенчала главные мифы о лечении варикоза

По словам специалиста, мази и кремы не излечивают от варикоза.

Варикозное расширение вен – серьезное заболевание сосудов, и если его запустить, то это приведет к образованию тромбов. При появлении первых симптомов варикоза, таких как боль, отек, утомляемость ног, рекомендуется обращаться к специалистам в этой сфере — врачам-флебологам.

В эксклюзивном комментари "Телеграфу" сосудистый хирург, флеболог с 11-летним опытом Лина Гриншпун рассказала о том, чем лечится варикоз, а также развенчала популярные мифы.

Мази и кремы при лечении варикоза

"Часто пациенты с варикозной болезнью на приеме спрашивают меня о том, какие мази или гели можно наносить, чтобы избавиться от варикоза? Мой ответ всегда одинаковый и звучит он так: "Никакие. Ни мази, ни гели – никак не могут оздоровить пациента с варикозной болезнью. Никакие из подобных препаратов не входят в международный протокол и рекомендации по лечению и заболеванию вен", — отмечает врач.

По ее словам, необходимо вернуться к причине возникновения варикоза и понять, что расширенные вены – не выполняют свою функцию по оттоку крови от нижних конечностей к сердцу. Если у пациента уже есть варикозная болезнь, то нанесение таких препаратов на кожу не поможет выполнять венам свою функцию.

Доктор поясняет, что в состав компонентов разных мазей часто входит ментол и тем самым, субъективно облегчает состояние пациента. Такой эффект получается за счёт легкого массажа ног, охлаждения и увлажнения кожи. Препараты на основе гепарина или конского каштана – тоже временно облегчают общее состояние, но они никоим образом не воздействуют на стенку варикозно расширенного сосуда, не убирают причину возникновения и таким образом, не могут вылечить варикоз.

Врач-флеболог рассказала о способах лечения варикоза

"Применение этих мазей – это пролонгация и усиление заболевания, которые исчерпывают как материальные, так и физические ресурсы. Сегодня по международным рекомендациям существует множество способов лечения варикозно расширенных вен", — рассказывает врач.

Способы лечения варикоза

Заболевшую венку можно убрать термическим методом – радиочастотной или эндовенозной лазерной абляцией.

– радиочастотной или эндовенозной лазерной абляцией. Или же нетермическим, например, склеротерапией, биоклеем, флебогрифом, минифлебектомией или микросклеротерапией.

"Одним из распространенных мифов, которые я часто слышу это – лечение варикоза методом гирудотерапии (пиявками). Якобы эти маленькие хищники способствуют улучшению оттока крови, профилактике тромбоза и чуть ли не убирают расширенные венозные узлы на ногах. Это не так! Это достаточно древний метод, который не имеет никакого научно-доказательного основания. И кроме необратимых рубцовых изменений, которые остаются на коже, после гирудотерапии, такая методика не приносит ничего", — подчеркивает флеболог.

Гриншпун отмечает, что многие пациенты ищут спасительную возможность безоперативно избавиться от варикозной болезни, используют разные методики, которые никак научно не обоснованы и тем самым, подвергают себя риску образования тромбоза.

Также доктор объяснила, почему лекарственные препараты-венотоники не помогают излечиться от варикоза.

"По артериям кровь движется под высоким давлением и зачастую сверху вниз, а по венам она почти всё время циркулирует снизу вверх. То есть ей мешает сила тяжести. В результате возникает рефлюкс — обратный ток крови. Она застаивается в сосудах, давит на их стенки и порой вызывает необратимые изменения. Вены оберегает клапанная система. Речь идёт о мембранах внутри сосудов, которые поддерживают одностороннее движение крови. Когда работа клапанов нарушается развивается варикоз. Лекарственные препараты не могут устранить изменённые вены", — говорит врач.

При этом, по ее словам, есть исследования, что венотоники укрепляют стенки вен. При употреблении этих препаратов сосуды лучше выдерживают давление крови и меньше растягиваются, что способствует уменьшению симптомов. Лекарственные средства при варикозе помогают улучшить состояние пациента за счёт ослабления симптомов, но никак не влияют на клапаны и на варикозно- расширенные вены.

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