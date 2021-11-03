Укр

Почему шумит в ушах: самые распространенные причины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Иногда шум в ушах - следствие повышенной чувствительности.
Иногда шум в ушах - следствие повышенной чувствительности.

Звуки могут вызвать как внешние, так и внутренние причины.

Шум в ушах слышал хотя бы раз в жизни каждый пятый человек в мире. Он бывает разным — от тонкого свиста до вполне ощутимых щелчков. 

Специалисты отмечают, что шум, который мы слышим, может быть симптомом заболевания мозга или ЛОР-органов. 

Научное название шума в ушах — тиннитус. Его можно почувствовать в одно или в двух ушах сразу, или вообще - внутри головы. 

Какие могут быть причины: 

Продолжительный шум вокруг. Громкие звуки, например работающей строительной техники, частое использование наушников на максимальной громкости и другие продолжающиеся шумы в 22% случаев могут привести к тиннитусу. 

Травматические. Шум в ушах могут вызывать травмы головы или шеи. К причинам его появления также относят шейный остеохондроз. 

ЛОР-проблемы. На появление посторонних звуков, не слышимых окружающими влияют серные пробки в ушах, отиты, потеря слуха, болезнь Меньера, различные инфекционные и воспалительные заболевания. 

Сердечно-сосудистые. Пульсирующий шум в ушах может быть связан с повышенным артериальным давлением, может наблюдаться при анемии или беременности. 

Другими причинами, вызывающими шум в ушах, могут быть опухоль слухового нерва, диабет, гепатит, а также ряд редких заболеваний, среди которых — синдром Киари. 

Если шум в ушах беспокоит и не проходит, специалисты рекомендуют сообщить об этом своему врачу. 

Ранее "Телеграф" писал о советах ученых по улучшению качества и продолжительности жизни

Теги:
#Здоровье #Медицина #Шум
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