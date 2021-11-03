Почему шумит в ушах: самые распространенные причины
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Звуки могут вызвать как внешние, так и внутренние причины.
Шум в ушах слышал хотя бы раз в жизни каждый пятый человек в мире. Он бывает разным — от тонкого свиста до вполне ощутимых щелчков.
Специалисты отмечают, что шум, который мы слышим, может быть симптомом заболевания мозга или ЛОР-органов.
Научное название шума в ушах — тиннитус. Его можно почувствовать в одно или в двух ушах сразу, или вообще - внутри головы.
Какие могут быть причины:
Продолжительный шум вокруг. Громкие звуки, например работающей строительной техники, частое использование наушников на максимальной громкости и другие продолжающиеся шумы в 22% случаев могут привести к тиннитусу.
Травматические. Шум в ушах могут вызывать травмы головы или шеи. К причинам его появления также относят шейный остеохондроз.
ЛОР-проблемы. На появление посторонних звуков, не слышимых окружающими влияют серные пробки в ушах, отиты, потеря слуха, болезнь Меньера, различные инфекционные и воспалительные заболевания.
Сердечно-сосудистые. Пульсирующий шум в ушах может быть связан с повышенным артериальным давлением, может наблюдаться при анемии или беременности.
Другими причинами, вызывающими шум в ушах, могут быть опухоль слухового нерва, диабет, гепатит, а также ряд редких заболеваний, среди которых — синдром Киари.
Если шум в ушах беспокоит и не проходит, специалисты рекомендуют сообщить об этом своему врачу.
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