Врачи рассказали о преимуществах и опасностях отказа от мяса

Вегетарианцам напомнили, что на одних овощах и фруктах рацион строить не стоит.

Тема отказа от мяса и продуктов животного происхождения не первый год будоражит умы людей по всему миру, а ежегодно 1 ноября даже отмечают международный День вегана. Вместе с тем врачи поспешили напомнить, что отказ от мяса может быть полезен лишь при соблюдении определенного набора рекомендаций.

Соответсвующее напоминание было обнародовано на странице Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

"Конечно, в мясе и морепродуктах содержится большое количество питательных веществ, поэтому некоторые не понимают преимущества вегетарианской диеты", — сказано в сообщении.

Однако там отмечают, что правильно составленный вегетарианский рацион может помочь в профилактике ряда болезней, а согласно исследованиям американской Академии питания и диетологии, он подойдет даже детям и беременным женщинам.

В сообщении указано, что есть исследования, подтверждающие, что люди, которые отказались от употребления мяса, гораздо реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами ожирения и некоторыми видами рака.

Подчеркивается, что для пользы организму, растительный рацион должен сочетать в себе не только овощи, фрукты и семена, но и полноценную замену животным белкам. Их можно найти в бобовых, орехах и соевых продуктах.

"Если же вы не едите мяса, но компенсируете это малопитательной пищей — ожидать какие-то полезные эффекты для здоровья бесполезно", — говорят врачи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 25 мировых звездах, которые отказались от потребления мяса и о том, что их побудило на этот шаг.