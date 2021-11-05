Укр

Риск рака ниже почти на 90% благодаря вакцинации: британские ученые

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Скрининг на рак шейки матки необходимо проходить раз в три года.
Скрининг на рак шейки матки необходимо проходить раз в три года.

Ученые изучили результаты более чем 10-летнего введения вакцины.

Вакцинация от вируса папилломы человека снижает риск развития одного из видов рака у женщин почти на 90% — заявляют ученые. Этот вирус вызывает рак шейки матки. 

Про результаты исследования рассказывает ВВС. 

Этот вид рака — четвертый по частоте обнаружения у женщин и ежегодно уносит жизни 300 тысяч человек в мире. В Великобритании вакцинацию предлагают девочкам от 11 до 13 лет с 2008 года. Спустя почти 13 лет с момента начала этой инициативы ученые готовы заявить о первых результатах. Исследование показало, что не только уменьшилось количество предраковых образований, но и на 87% уменьшилось количество выявления онкозаболевания. 

Данные свидетельствуют, что вакцинация предотвратила 450 случаев рака шейки матки. 

Особенность вакцинации в том, что ее желательно проводить до начала половой жизни. Также она показана мужчинам, которые не хотят быть переносчиком вируса папилломы человека. 

Исследование будет продолжаться, поскольку еще не достаточно изучен вопрос о необходимости бустерной дозы. Также нужно исследовать риск развития онкозаболевания в дальнейшем. 

Рак шейки матки в 99% случаях вызывается вирусом папилломы человека — утверждают ученые. ВПЧ передается при половом контакте. Есть несколько его типов, вызывающих рак. Применяется вакцина против двух из них, в Британии также готовятся представить новую — против девяти. 

Ранее "Телеграф" писал, что в мире зарегистрировали первое лекарство от коронавируса

Теги:
#Онкология #Вакцинация #ВПЧ #Рак шейки матки
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