Риск рака ниже почти на 90% благодаря вакцинации: британские ученые

Ученые изучили результаты более чем 10-летнего введения вакцины.

Вакцинация от вируса папилломы человека снижает риск развития одного из видов рака у женщин почти на 90% — заявляют ученые. Этот вирус вызывает рак шейки матки.

Про результаты исследования рассказывает ВВС.

Этот вид рака — четвертый по частоте обнаружения у женщин и ежегодно уносит жизни 300 тысяч человек в мире. В Великобритании вакцинацию предлагают девочкам от 11 до 13 лет с 2008 года. Спустя почти 13 лет с момента начала этой инициативы ученые готовы заявить о первых результатах. Исследование показало, что не только уменьшилось количество предраковых образований, но и на 87% уменьшилось количество выявления онкозаболевания.

Данные свидетельствуют, что вакцинация предотвратила 450 случаев рака шейки матки.

Особенность вакцинации в том, что ее желательно проводить до начала половой жизни. Также она показана мужчинам, которые не хотят быть переносчиком вируса папилломы человека.

Исследование будет продолжаться, поскольку еще не достаточно изучен вопрос о необходимости бустерной дозы. Также нужно исследовать риск развития онкозаболевания в дальнейшем.

Рак шейки матки в 99% случаях вызывается вирусом папилломы человека — утверждают ученые. ВПЧ передается при половом контакте. Есть несколько его типов, вызывающих рак. Применяется вакцина против двух из них, в Британии также готовятся представить новую — против девяти.

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