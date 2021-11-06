Заболеть "короной" после прививки: в Минздраве прошлись по популярному мифу антивакцинаторов

Врачи объяснили в чем разница между вакцинами от коронавируса, и как они работают.

В Минздраве отреагировали на популярную в Украине теорию заговора о том, что якобы вакцинированные люди после прививки против коронавируса распространяют инфекцию.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующий миф набрал популярности из-за предположения о том, что якобы в вакцинах содержится живой вирус, который вводится в организм через укол.

В Минздраве напомнили, что в Украине используются вакцины трех типов, а также объяснили, как именно они работают.

Инактивированные вакцины, вроде китайской CoronaVac (Sinovac), действительно имеют в своем составе тело вируса, однако уже "убитого". Из-за того, что вирус "мертв", заразить человека он не может.

Векторные вакцины, вроде AstraZeneca и всех ее вариаций, не имеют в своем составе коронавируса. Иммунную реакцию вызывает безопасный для человека вирус простуды, к которому прикреплен специфический белок. Именно он и помогает иммунитету в дальнейшем распознавать коронавирусную инфекцию.

Третий тип вакцин основываются на мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота), кодирующей белок коронавируса. К таковым относятся средства Pfizer и Moderna. При попадании в организм мРНК "предупреждает" иммунитет о том, с чем он может столкнуться, а затем гибнет.

Минздрав подчеркивает, что вакцинация моделирует инфицирование и заставляет иммунитет выработать и "запомнить" способы защиты от настоящего заражение. Именно поэтому у человека после вакцинации могут наблюдаться кратковременные побочные последствия, вроде болей или температуры.

Там также отметили, что человек может заразиться после прививки, поскольку иммунитет вырабатывает "клетки памяти" не сразу. Для этого ему может понадобиться до нескольких недель времени.

Как сообщалось ранее, в Минздраве объясняли, какие вакцины можно комбинировать друг с другом, а какие не стоит.