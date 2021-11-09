Важно знать: чем отличаются первые симптомы COVID-19 от гриппа

Симптомы сезонных болезней мало чем отличаются, но знания существующих отличий может помочь уберечься от серьезных последствий

Грипп является обычными сезонным явлением, но в последние два года это заболевание протекает на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в 2021 году именно осенью стало стремительно увеличиваться количество больных коронавирусом, а также один за другим обновляются рекорды смертности в стране.

Чтобы не довести ситуацию до критического уровня, медики рекомендуют быть особенно внимательными в первые дни заболевания инфекции COVID-19. По их словам, если правильно распознать первые симптомы, то можно значительно снизить риск возникновения осложнений.

В Центре общественного здоровья отмечают, что грипп и коронавирус в первые дни очень сложно различить только по симптомам – лихорадка, кашель, усталость характерны и для гриппа, и для COVID-19. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может пройти как в легкой, так и в тяжелой форме и даже стать причиной смерти. При этом в обоих случаях заразиться можно воздушно-капельным путем.

Характерным отличием COVID-19 является то, что он распространяется быстрее, чем грипп, а также часто вызывает более серьезные осложнения. Кроме того, коронавирус дольше может оставаться "невидимым" – до того, как у человека появились первые симптомы, он уже некоторое время может быть переносчиком заболевания.

Симптомы ОРВИ, гриппа и COVID-19

По словам заведующего кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергея Дуброва, многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. Он отмечает, что это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости, пишет "Коронавирус Инфо".

Врач также обращает внимание на то, что во время последней волны коронавируса все меньше больных жалуются на потерю обоняния и вкуса. В то же время стало больше жалоб на расстройство желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей.

Сергей Дубров обращает внимание на то, что из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко ухудшиться и буквально через несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.

В Центре общественного здоровья отмечают, что дети реже болеют коронавирусом, чем взрослые. Одним из наиболее опасных отличий гриппа от коронавируса является то, что COVID-19 чаще приводит к смерти.

Чтобы уберечь себя от болезни медики призывают соблюдать простые правила: носить маски, следить за гигиеной рук, соблюдать безопасную дистанцию. Здоровое питание, сон и физическая активность снижают вероятность развития тяжелых форм гриппа и COVID-19.

Напомним, в Минздраве обновили перечень людей, которые подлежат обязательной вакцинации.