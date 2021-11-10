Укр

В Украине могут запустить еще один тур вакцинации, но уже не от коронавируса

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Детей надо активнее прививать от полиомиелита Новость обновлена 10 ноября 2021, 13:15
Детей надо активнее прививать от полиомиелита

Из-за пандемии COVID-19 в Украине и других странах замедлились темпы вакцинации от других болезней

В двух регионах Украины зафиксировано 17 случаев полиомиелита, — и чтобы избежать дальнейшего распространения этого заболевания, нужно усиливать вакцинацию от него.

Об этом в интервью УП рассказал глава украинского офиса ВОЗ Ярно Хабихт, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что из 17 случаев в одном зафиксирован острый паралич, который был вызван полиовирусом вакцинного происхождения второго типа.

Хабихт акцентирует внимание на том, что вакцинный штамм полиомиелита угрожает прежде всего невакцинированным гражданам, особенно в пандемию коронавируса, когда вакцинация от других болезней сильно страдает. Увеличение числа случаев полиомиелита наблюдается не только в Украине, но и в некоторых других странах.

Так, он призывает украинцев вакцинировать своих детей от полиомиелита, чтобы в дальнейшем не увидеть возвращение этой болезни.

Прежде всего важно ускорить темы вакцинации инактивированной полиовакциной (ИПВ), которая дает сильную индивидуальную защиту (но почти не дает коллективного иммунитета), но параллельно с этим вести и вакцинацию "живой" оральной полиовакциной (ОПВ).

Глава украинского офиса ВОЗ на фоне вспышки заболевания уже в двух областях Украины не исключает, что в дальнейшем возможно придется проводить дополнительные туры вакцинации по всей стране.

Стоит заметить, что полиомиелит, — вирусное инфекционное заболевание, которое поражает серое вещество спинного мозга. Вирус легко передается и сначала вызывает общую слабость, температуру, расстройство пищеварительной системы, после чего может вызывать паралич мышц. В особо тяжелых случаях все заканчивается летальным исходом.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Pfizer высказали мнение, что ревакцинация от коронавируса в Украине может понадобиться каждый год.

Теги:
#Полиомиелит #ВОЗ #Вакцинация
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