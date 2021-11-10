Чего нельзя делать до и после прививки от коронавируса: разъяснение Минздрава

В Минздраве отмечают, что вакцинацию нельзя делать только в случае, если у вас температура выше 38 градусов

Полную вакцинацию от коронавируса в Украине уже прошли более 8,1 млн человек. Многие только сейчас решились на то, чтобы сделать прививку и их беспокоит вопрос, как подготовиться к вакцинации.

"Телеграф" изучил рекомендации Министерства здравоохранения Украины касательно того, чего нельзя делать до и после прививки.

Очень часто алкоголь является противопоказанием для приема медицинских препаратов. В Минздраве отмечают, что умеренное потребление алкоголя до или после прививки от коронавируса не является противопоказанием. Но большие дозы спиртного угнетают работу иммунной системы, и это может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Принимать душ или ванную после вакцинации можно, правда, место прививки лучше не тереть, чтобы избежать раздражения. Также нет ограничений касательно физических нагрузок, если нет дискомфорта в руке, который является нормальной реакцией на укол.

В то же время никаких особых указаний касательно того, чего нельзя делать непосредственно перед вакцинацией от COVID-19, нет. Если у человека нет противопоказаний к вакцинации, то можно приходить на прививку в любое удобное время.