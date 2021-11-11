Укр

Антибиотики при коронавирусе: зачем они нужны

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ковид-больница Новость обновлена 11 ноября 2021, 07:33
Ковид-больница

Антибактериальные препараты применяют при повышении двух результатов анализов.

Количество новых больных коронавирусом в Украине фиксируется в несколько десятков тысяч ежедневно. Лечение заболевания вызывает много вопросов и один из них — прием антибактериальных препаратов. 

Врач и руководитель частной клиники Тарас Жиравецкий ответил на популярные вопросы об антибиотиках при ковиде. 

Он рассказал, что такие препараты назначают когда к коронавирусу присоединяется бактериальная инфекция и лечение становится более сложным. При этом на сам вирус антибиотики не влияют, как и на показатели развития болезни — свертываемость крови или наличие эффекта "матового стекла" в легких при компьютерной томографии. Напомним, альвеолярные изменения в легких — зоны повышенной плотности — обнаруживают при пневмонии.

При начале антибактериального лечения стоит обратить внимание на С-реактивный белок и прокальцитонин в анализах. При инфекции они повышены. 

Жиравецкий напомнил, что коронавирус — это не просто вирус, а болезнь и для ее лечения могут понадобиться и противовирусные препараты, и антибиотики. Их назначают в сложных случаях, часто — в стационаре. 

Ранее "Телеграф" писал, что вакцинацию от коронавируса могут сделать ежегодной процедурой

Теги:
#Антибиотики #Коронавирус #Covid-19
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