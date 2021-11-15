Ученые обнаружили новое полезное свойство винограда

Виноградарство зародилось более 60 веков назад.

Виноград — полезная ягода, которую выращивают во многих странах мира. Из него делают изюм, вино и даже масло. Известны более восьми тысяч сортов, у каждого из которых есть свои уникальные особенности. Новое исследование Калифорнийского университета показало, что кроме антибактериальных и противовирусных свойств, эта ягода способна снижать уровень холестерина.

Об этом пишет научный журнал Nutrients.

Ученые ранее проводили эксперименты, в ходе которых кормили кроликов и мышей виноградом. Им удалось доказать, что изюм в диетическом питании улучшает функции печени, а потребление столовых сортов способствует похудению и улучшает микробиом кишечника.

Для здоровых взрослых был сделан похожий вывод за восемь недель эксперимента. В нем половину срока испытатели питались обычной диетой с низким содержанием антиоксидантов, а затем им в ежедневный рацион добавили две порции винограда.

Количество полезных бактерий в кишечнике увеличилось. Одна из них помогает уменьшать риск диабета, ожирения и воспалений в кишечнике. Общий холестерин в результате исследования снизился на 6,1%, а общее количества желчных кислот на 40,9%.

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