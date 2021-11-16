Тянет на сладкое или соленое: как понять, чего не хватает организму (инфографика)

Если вы заметили, что вас тянет на соленое или сладкое, то это тревожный звоночек.

У Вас бывает такое, что просто так хочется съесть банку соленых огурцов или какой-нибудь тортик, ну или посредине ночи пожарить картошечки? Все это указывает на то, что ваш организм требует восполнить запасы необходимых ему витаминов и микроэлементов. "Телеграф" разобрался в этом вопросе.

Почему хочется сладкого или соленого

Диетолог Светлана Фус отмечает, что если присутствует желание съесть что-то сладкое, то значит что организму не хватает углеводов, а также магния. А если хочется бифштекс с кровью или печенку — то это сигнал о снижении запасов железа.

Неконтролируемый аппетит может быть связан с несколькими причинами. Диетолог Валентина Ивушкина отмечает, что чаще всего это недостаток желчных кислот, витаминов и минералов, например цинка или кремния.

Если вы за раз съедаете баночку соленых огурчиков — Вам не хватает хлоридов. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Что съесть, чтобы перебить желание сладкого/соленого/жареного

"Телеграф" составил подробную инфографику, в которой отметил, какие продукты смогут помочь восполнить запасы дефицитных витаминов и минералов.

Также, "Телеграф" собрал все актуальные данные о том, как найти место для вакцинации от коронавируса и какие препараты применяют в Украине.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.