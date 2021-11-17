Укр

Когда лучше ложиться спать, чтобы полноценно высыпаться

Автор
Татьяна Веремеева
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Названо лучшее время для сна
Названо лучшее время для сна

Доктор рассказал, почему важно ложиться спать до полуночи

Согласно различным исследованиям, для того, чтобы полноценно отдыхать, взрослый здоровый человек должен спать 8 часов, ведь недостаток сна может иметь тяжелые последствия.

Об этом пишет Лайфхакер.

Сон человека в нормальных условиях состоит из пяти циклов сна, каждый из которых составляет около 100 минут. Таким образом, если 100 умножить на 5 и разделить на 60 (минут), то мы получим цифру чуть больше 8 – это и есть время, которое человек должен спать в идеальных условиях.

Согласно данным некоммерческой организации Национальный фонд сна США, длительность сна также зависит от возраста человека. По данным исследователей, в зависимости от возраста, спать нужно такое время:

  • от 0 до 3 месяцев — 14–17 часов;
  • от 4 до 11 месяцев — 12–15 часов;
  • от 1 года до 2 лет — 11–14 часов;
  • от 3 до 5 лет — 10–13 часов;
  • от 6 до 15 лет — 9–11 часов;
  • от 14 до 17 лет — 8–10 часов;
  • от 18 до 64 лет — 7–9 часов;
  • 65 лет и более — 7–8 часов.

Доктор-психиатр, невролог Евгений Скрыпник отмечает, что с медицинской точки зрения важной частью сна является гормон, который вырабатывается шишковидной железой головного мозга, — мелатонин. Именно он влияет на периоды сна и бодрствования.

Евгений Скрыпник акцентирует внимание на том, что гормон сна вырабатывается в темное время суток. Спать нужно без включенного света, телевизора, включенных гаджетов – именно синий цвет экрана уменьшает синтез мелатонина. Максимальное количество мелатонина вырабатывается в период с 24:00 до 5:00, то есть, в 24:00 необходимо спать глубоким сном, а ложиться для этого лучше всего не позже 23:00.

Доктор также обращает внимание на то, что кроме улучшения процесса засыпания, мелатонин предупреждает ожирение, обладает противоопухолевым действием, помогает при смене часовых поясов, стимулирует выработку иммунных клеток, а также замедляет старение организма.

Ранее Телеграф рассказывал, каким должен быть послеобеденный сон.

Теги:
#Здоровье #Сон #Мелатонин
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