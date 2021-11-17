Когда лучше ложиться спать, чтобы полноценно высыпаться

Доктор рассказал, почему важно ложиться спать до полуночи

Согласно различным исследованиям, для того, чтобы полноценно отдыхать, взрослый здоровый человек должен спать 8 часов, ведь недостаток сна может иметь тяжелые последствия.

Об этом пишет Лайфхакер.

Сон человека в нормальных условиях состоит из пяти циклов сна, каждый из которых составляет около 100 минут. Таким образом, если 100 умножить на 5 и разделить на 60 (минут), то мы получим цифру чуть больше 8 – это и есть время, которое человек должен спать в идеальных условиях.

Согласно данным некоммерческой организации Национальный фонд сна США, длительность сна также зависит от возраста человека. По данным исследователей, в зависимости от возраста, спать нужно такое время:

от 0 до 3 месяцев — 14–17 часов;

от 4 до 11 месяцев — 12–15 часов;

от 1 года до 2 лет — 11–14 часов;

от 3 до 5 лет — 10–13 часов;

от 6 до 15 лет — 9–11 часов;

от 14 до 17 лет — 8–10 часов;

от 18 до 64 лет — 7–9 часов;

65 лет и более — 7–8 часов.

Доктор-психиатр, невролог Евгений Скрыпник отмечает, что с медицинской точки зрения важной частью сна является гормон, который вырабатывается шишковидной железой головного мозга, — мелатонин. Именно он влияет на периоды сна и бодрствования.

Евгений Скрыпник акцентирует внимание на том, что гормон сна вырабатывается в темное время суток. Спать нужно без включенного света, телевизора, включенных гаджетов – именно синий цвет экрана уменьшает синтез мелатонина. Максимальное количество мелатонина вырабатывается в период с 24:00 до 5:00, то есть, в 24:00 необходимо спать глубоким сном, а ложиться для этого лучше всего не позже 23:00.

Доктор также обращает внимание на то, что кроме улучшения процесса засыпания, мелатонин предупреждает ожирение, обладает противоопухолевым действием, помогает при смене часовых поясов, стимулирует выработку иммунных клеток, а также замедляет старение организма.

Ранее Телеграф рассказывал, каким должен быть послеобеденный сон.