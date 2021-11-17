Проголодались - едим: Марина Боржемская рассказала, как правильно утолять голод

Марина Боржемская рассказала, как отличить физиологический голод от эмоционального.

Очень часто, во время похудения появляется усиленное чувство голода. Видимо организм пытается таким образом защитится, и "экстренно" накопить нужную энергию в виде пищи. Однако не всегда этот голод физиологический, иногда он эмоциональный.

Об этом на своей странице в Инстаграм рассказала известный фитнес-тренер Марина Боржемская.

Боржемская отмечает, что важно уметь различать физический голод от эмоционального, ведь если в первом случае человек действительно истощен и хочет есть, то в другом — это попытка замаскировать эмоциональный дискомфорт. И хочется же пожевать не какое-нибудь яблочко или что-то полезное, а тортик или что-то вредное.

Как отличить физический и эмоциональный голод

При физическом голоде, когда организм реально истощен, проявляются характерные признаки: уменьшение работоспособности, ведь падает уровень глюкозы в крови, появляется усталость, головная боль. Если же хочется есть, но таких признаков нет, речь идет об эмоциональном голоде.

Что делать

Марина Боржемская советует следить за собой и своим организмом и правильно оценивать свои возможности. Постройте свой рацион так, чтобы не допускать голода: просчитайте через какое время вы можете проголодаться и на основе этого распределите основные приемы пищи и перекусы.

Боржемская подчеркнула, что не нужно накапливать голод: не откладывайте надолго основной прием пищи и не заменяйте его перекусами.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась рецептом быстрой и легкой, а главное не вредной закуски, которая поможет утолить голод.