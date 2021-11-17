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Проголодались - едим: Марина Боржемская рассказала, как правильно утолять голод

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Прислушивайтесь к себе и своевременно утоляйте чувство голода Новость обновлена 17 ноября 2021, 15:35
Прислушивайтесь к себе и своевременно утоляйте чувство голода

Марина Боржемская рассказала, как отличить физиологический голод от эмоционального.

Очень часто, во время похудения появляется усиленное чувство голода. Видимо организм пытается таким образом защитится, и "экстренно" накопить нужную энергию в виде пищи. Однако не всегда этот голод физиологический, иногда он эмоциональный. 

Об этом на своей странице в Инстаграм рассказала известный фитнес-тренер Марина Боржемская. 

Боржемская отмечает, что важно уметь различать физический голод от эмоционального, ведь если в первом случае человек действительно истощен и хочет есть, то в другом — это попытка замаскировать эмоциональный дискомфорт. И хочется же пожевать не какое-нибудь яблочко или что-то полезное, а тортик или что-то вредное. 

Как отличить физический и эмоциональный голод

При физическом голоде, когда организм реально истощен, проявляются характерные признаки: уменьшение работоспособности, ведь падает уровень глюкозы в крови, появляется усталость, головная боль. Если же хочется есть, но таких признаков нет, речь идет об эмоциональном голоде.

Что делать

Марина Боржемская советует следить за собой и своим организмом и правильно оценивать свои возможности. Постройте свой рацион так, чтобы не допускать голода: просчитайте через какое время вы можете проголодаться и на основе этого распределите основные приемы пищи и перекусы. 

Боржемская подчеркнула, что не нужно накапливать голод: не откладывайте надолго основной прием пищи и не заменяйте его перекусами. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась рецептом быстрой и легкой, а главное не вредной закуски, которая поможет утолить голод. 

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#Здоровье #Марина Боржемская
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