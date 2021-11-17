Укр

Стоматологи рассказали, как часто и почему нужно менять зубную щетку

Автор
Татьяна Веремеева
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Зубные щетки нужно регулярно менять
Зубные щетки нужно регулярно менять

Медики рекомендуют менять зубную щетку сразу после того, как вы переболели

Зубная щетка является средством гигиены, которое мы используем каждый день, из-за чего на ее щетинках скапливается большое количество бактерий и зубного налета. Эти бактерии могут стать источником инфекции.

Стоматологи рекомендуют обновлять зубную щетку не реже, чем раз в три месяца – именно спустя такое время щетка теряет свои свойства и хуже удаляет зубной налет. Но в зависимости от качества, щетка может износиться и раньше, чем через три месяца. Если это происходит, то сломанные щетинки начинают травмировать десна и слизистую оболочку рта.

Кроме того, если вы переболели простудой или другим вирусным заболеванием, то сразу после выздоровления стоит заменить зубную щетку, это поможет избежать повторного заражения.

Также стоматологи напоминают, что после каждого использования зубную щетку необходимо хорошо промывать водой – чтобы на ней оставалось как можно меньше бактерий.

Ранее Телеграф рассказывал, как девушка умерла сразу после того, как почистила зубы. Она перепутала зубную пасту и крысиный яд.

Теги:
#Зубы #Стоматолог #Зубная щетка
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