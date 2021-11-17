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Почему нельзя есть овсянку каждый день: ответ вас удивит

Автор
Татьяна Веремеева
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Важно найти свой рецепт овсяной каши
Важно найти свой рецепт овсяной каши

Диетолог рассказала, какой каше лучше отдать предпочтение

Многие из нас знают из детства, что каши очень полезно есть, особенно – овсяную. Правда, заставить себя кушать овсянку – задача не из легких, но все зависит от рецепта.

По мнению диетолога Альбины Комиссаровой, овсяную кашу нельзя называть неотъемлемой частью здорового питания и если она вам совсем не нравится, то кушать ее через силу не стоит – можно заменить другими крупами.

Альбина Комиссарова обращает внимание на то, что есть несколько видов овсяной каши:

  • Овсяная крупа, которая наиболее полезна благодаря тому, что зерна подвергаются наименьшей обработке и в ней содержится самое большое количество клетчатки. Правда, готовить такую кашу придется 30-40 минут.
  • Овсяные хлопья, которые бывают 3 степеней обработки – хлопья 1 будут содержать наибольшее количество клетчатки, а 3 – самые обработанные и готовить их нужно около 1 минуты.

Что касается мифа о том, что овсянка вымывает кальций из организма, то диетолог это полностью опровергает.

"Добавьте столовую ложку молока или ешьте достаточно кальция в течение дня и можно об этом не думать", – подчеркивает Альбина Комиссарова.

А вот кушать ежедневно однотипную овсянку диетолог категорически не рекомендует. Ка минимум, стоит добавлять в кашу разные наполнители, чтобы блюда были разнообразными. Ведь если каждый день есть одно и то же, то очень скоро может появиться отвращение к этому блюду.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как приготовить нежнейшие сырники без муки.

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#Диетолог #Овсянка #Каша
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