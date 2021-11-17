Почему нельзя есть овсянку каждый день: ответ вас удивит

Диетолог рассказала, какой каше лучше отдать предпочтение

Многие из нас знают из детства, что каши очень полезно есть, особенно – овсяную. Правда, заставить себя кушать овсянку – задача не из легких, но все зависит от рецепта.

По мнению диетолога Альбины Комиссаровой, овсяную кашу нельзя называть неотъемлемой частью здорового питания и если она вам совсем не нравится, то кушать ее через силу не стоит – можно заменить другими крупами.

Альбина Комиссарова обращает внимание на то, что есть несколько видов овсяной каши:

Овсяная крупа, которая наиболее полезна благодаря тому, что зерна подвергаются наименьшей обработке и в ней содержится самое большое количество клетчатки. Правда, готовить такую кашу придется 30-40 минут.

Овсяные хлопья, которые бывают 3 степеней обработки – хлопья 1 будут содержать наибольшее количество клетчатки, а 3 – самые обработанные и готовить их нужно около 1 минуты.

Что касается мифа о том, что овсянка вымывает кальций из организма, то диетолог это полностью опровергает.

"Добавьте столовую ложку молока или ешьте достаточно кальция в течение дня и можно об этом не думать", – подчеркивает Альбина Комиссарова.

А вот кушать ежедневно однотипную овсянку диетолог категорически не рекомендует. Ка минимум, стоит добавлять в кашу разные наполнители, чтобы блюда были разнообразными. Ведь если каждый день есть одно и то же, то очень скоро может появиться отвращение к этому блюду.

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