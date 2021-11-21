Шаг к лечению ВИЧ: ученые нашли пациента с особенными клетками

За 2020 в мире подхватили ВИЧ около 1,5 млн человек.

В мире зафиксировали второй случай самоизлечения от вируса иммунодефицита человека.

Научная статья, посвященная этой теме, была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

У двух пациентов за всю историю исследования вируса иммунитет уничтожил его самостоятельно. Первый случай был у пациента из Сан-Франциско. Второй — у 30-летней женщины из Эсперансы в Аргентине.

Вирус иммунодефицита помещает свой резервуар в ДНК и оттуда появляются его новые частицы. У этих пациентов организм с помощью клеток, которые называют Т-киллеры, не дает вирусу воссоздаваться из резервуаров без применения препаратов.

Как сообщает ВОЗ, на конец прошлого года в мире было больше 37 миллионов людей, инфицированных ВИЧ.

Против вируса нет лечения — терапия может помочь только продлить жизнь. Ученые надеются, что изучив клетки пациента, победившего ВИЧ в 2020 и недавно обнаруженной женщины, они найдут общую черту в клеточной реакции. Это может помочь найти средство лечения вируса для пациентов, у которых иммунная система не производит убивающие ВИЧ клетки.

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Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.