Укр

Шаг к лечению ВИЧ: ученые нашли пациента с особенными клетками

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Тест на ВИЧ
Тест на ВИЧ

За 2020 в мире подхватили ВИЧ около 1,5 млн человек.

В мире зафиксировали второй случай самоизлечения от вируса иммунодефицита человека. 

Научная статья, посвященная этой теме, была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

У двух пациентов за всю историю исследования вируса иммунитет уничтожил его самостоятельно. Первый случай был у пациента из Сан-Франциско. Второй — у 30-летней женщины из Эсперансы в Аргентине. 

Вирус иммунодефицита помещает свой резервуар в ДНК и оттуда появляются его новые частицы. У этих пациентов организм с помощью клеток, которые называют Т-киллеры, не дает вирусу воссоздаваться из резервуаров без применения препаратов. 

Как сообщает ВОЗ, на конец прошлого года в мире было больше 37 миллионов людей, инфицированных ВИЧ. 

Против вируса нет лечения — терапия может помочь только продлить жизнь. Ученые надеются, что изучив клетки пациента, победившего ВИЧ в 2020 и недавно обнаруженной женщины, они найдут общую черту в клеточной реакции. Это может помочь найти средство лечения вируса для пациентов, у которых иммунная система не производит убивающие ВИЧ клетки. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть риск очередной волны коронавируса в ближайшее время.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Теги:
#ВИЧ #Здравоохранение #Лечение
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