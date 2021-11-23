Очень важно этим заниматься: врач назвал важный признак выздоровления от COVID-19

Последствия коронавируса могут чувствоваться еще некоторое время после болезни

После полного выздоровления от COVID-19 пациентам может с новыми силами хотеться интимной близости со своим партнером.

Такое мнение на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" высказал акушер-гинеколог высшей категории Владимир Терехов, сообщает "Телеграф".

По его мнению, желание зачать новую жизнь можно расценивать как один из признаков, своеобразный индикатор выздоровления для супружеских пар.

"Реализовать базовую функцию или размножаться — очень важно этим важно заниматься после реабилитации", — подчеркивает Терехов.

Стоит заметить, что на той же конференции выступили и другие доктора, которые высказали и свою точку зрения о жизни после перенесенного коронавируса.

В частности, врач-кардиолог Наталья Ященко посоветовала умеренные физические нагрузки и следить за показателями артериального давления во время реабилитации, — его резкое повышение или понижение, как и прогрессирующая боль в груди, являются поводом для обращения за врачебной помощью.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", у пациентов могут быть серьезные осложнения спустя какое-то время после коронавируса, легкие могут воспалиться повторно, для предотвращения чего нужно следить за показаниями анализов.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.