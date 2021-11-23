Как правильно выбрать хурму, которая не вяжет: действенные советы
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Хурма – ягода, которая никого не оставляет равнодушным.
С ноября по январь начинается сезон необычной ягоды, которую еще называют "сердечным яблоком", – хурмы. Это очень вкусный и полезный продукт, который насытит ваш организм энергией в холодное время.
Однако часто после покупки оказывается, что хурма – терпкая и вяжет во рту. Как избежать этого и как правильно выбирать вкусную хурму, рассказала нутрициолог Анна, более известная в Инстаграмме под ником annokado.
Польза хурмы
- Хурма – это природный антидепрессант. Витамины группы В и магний, которые в ней содержатся, помогают снять нервное напряжение и бороться с усталостью.
- Также, хурма полезна для сердца – она поможет укрепить стенки сосудов и сердечную мышцу за счет магния и калия.
- Не считая этого, хурма – это хороший "защитник" иммунитета, ведь в ней содержится много витамина С.
- За счет своего мочегонного свойства хурма также выводит лишнюю воду и помогает при отеках.
- А наличие в хурме витамина А поможет улучшить зрение.
Кому нельзя есть хурму
Хурму нельзя:
- при запорах (хурма закрепляет)
- при избыточном весе (не рекомендуется съедать больше 1 штуки)
- детям до 3-х лет.
Как правильно выбирать хурму
Покупку хурмы следует начать с выбора сорта, и, уже отталкиваясь от этого, приступать к выбору спелых ягод.
К примеру, сорт "Бычье сердце" — самый крупный. У такой ягоды тонкая шкурка и более нежная мякоть. Чтобы выбрать зрелый плод, нужно обращать внимание на почти прозрачную хурму, которая как будто сейчас лопнет.
В общем правила выбора хурмы таковы:
- Ее нужно понюхать. У зрелой хурмы тонкий медовый аромат.
- Посмотреть на плодоножку. Она должна быть сухой.
- Потрогайте бочки. Они должны быть мягкими, но упругими.
- Оценить цвет. Зрелая хурма имеет всегда насыщенный цвет.
Что делать, если купил хурму, которая вяжет
- Положите хурму на один-два дня в морозильник. Так пропадет вязкость и она станет слаще.
- Или, положите незрелую хурму в пакет с яблоками и бананами, завяжите и уберите в темный шкаф на 3-4 дня.
- И третий вариант: залейте хурму горячей водой на 12-14 часов, а после окуните в кипяток.
Ранее "Телеграф" писал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике, ведь они теряют все свои полезные свойства.
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