Как правильно выбрать хурму, которая не вяжет: действенные советы

Хурма – ягода, которая никого не оставляет равнодушным.

С ноября по январь начинается сезон необычной ягоды, которую еще называют "сердечным яблоком", – хурмы. Это очень вкусный и полезный продукт, который насытит ваш организм энергией в холодное время.

Однако часто после покупки оказывается, что хурма – терпкая и вяжет во рту. Как избежать этого и как правильно выбирать вкусную хурму, рассказала нутрициолог Анна, более известная в Инстаграмме под ником annokado.

Польза хурмы

Хурма – это природный антидепрессант. Витамины группы В и магний, которые в ней содержатся, помогают снять нервное напряжение и бороться с усталостью.

Также, хурма полезна для сердца – она поможет укрепить стенки сосудов и сердечную мышцу за счет магния и калия.

Не считая этого, хурма – это хороший "защитник" иммунитета, ведь в ней содержится много витамина С.

За счет своего мочегонного свойства хурма также выводит лишнюю воду и помогает при отеках.

А наличие в хурме витамина А поможет улучшить зрение.

Кому нельзя есть хурму

Хурму нельзя:

при запорах (хурма закрепляет)

при избыточном весе (не рекомендуется съедать больше 1 штуки)

детям до 3-х лет.

Как правильно выбирать хурму

Покупку хурмы следует начать с выбора сорта, и, уже отталкиваясь от этого, приступать к выбору спелых ягод.

К примеру, сорт "Бычье сердце" — самый крупный. У такой ягоды тонкая шкурка и более нежная мякоть. Чтобы выбрать зрелый плод, нужно обращать внимание на почти прозрачную хурму, которая как будто сейчас лопнет.

В общем правила выбора хурмы таковы:

Ее нужно понюхать. У зрелой хурмы тонкий медовый аромат. Посмотреть на плодоножку. Она должна быть сухой. Потрогайте бочки. Они должны быть мягкими, но упругими. Оценить цвет. Зрелая хурма имеет всегда насыщенный цвет.

Что делать, если купил хурму, которая вяжет

Положите хурму на один-два дня в морозильник. Так пропадет вязкость и она станет слаще.

Или, положите незрелую хурму в пакет с яблоками и бананами, завяжите и уберите в темный шкаф на 3-4 дня.

И третий вариант: залейте хурму горячей водой на 12-14 часов, а после окуните в кипяток.

В целом, какую бы хурму вы ни взяли, она благоприятно скажется на вашем организме.

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