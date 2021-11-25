Секс помог женщине узнать о смертельно опасной болезни: подробности

Женщина во время близости заметила уплотнение на своей груди

В Великобритании 52-летней жительнице города Олдершот активная сексуальная жизнь помогла узнать о смертельно опасной болезни.

Историю женщины из графства Гемпшир передает издание Daily Star.

Тина Грей (так зовут женщину) рассказала, что они с мужем стали очень близки в сексуальном плане после того, как у нее началась менопауза. Женщина говорит, что они стали гораздо чаще заниматься сексом и один из моментов близости помог женщине узнать о раке груди, что спасло ей жизнь.

Однажды женщина провела рукой по своей груди и заметила уплотнение на одной из них. Испугавшись, Тина Грей обратилась к мужу, чтобы понять, не показалось ли ей. Мужчина, к сожалению, также заметил изменения в верхней части тела жены, обнаружив в груди нечто похожее на "шишку".

"Мы уже давно вместе, поэтому я хорошо знаю географию тела Тины. Я почувствовал, что в ее груди есть что-то странное. И мы решили, что нужно это проверить", — рассказал мужчина о происходящем.

Оказалось, что именно близость помогла женщине вовремя обратиться за помощью врачей, которые диагностировали у нее рак обеих грудей. Своевременная диагностика и хирургическое вмешательство не позволили раку распространиться на другие органы и теперь жизни 52-летней британки ничего не угрожает.

Тина Грей вместе с мужем

Сейчас жизни британки ничего не угрожает

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