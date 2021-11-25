Ампутация из-за COVID-19: в Ровенской области мужчине спасли жизнь, отрезав ноги
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Все дело в том, что у пациента на фоне коронавируса развился тромбоз
В Ровенской области из-за тяжелого осложнения коронавируса 60-летнему мужчине пришлось отрезать две ноги. Дело в том, что у пациента развился тромбоз и ампутация конечностей стала единственным вариантом для спасения жизни.
Операцию провели в Варашской многопрофильной больнице, сообщается на странице медучреждения в четверг, 25 ноября.
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Отмечается, что у 60-летнего мужчины коронавирус дал осложнения в виде тромбоза артерии нижних конечностей. Врачи во избежание развития некроза и возможного заражения инфекцией всего организма приняли решение об ампутации конечностей мужчине.
На странице медучреждения отметили, что коварство тромбоза заключается в том, что он возникает не только в разгар коронавируса, но и после полного выздоровления от него. Поэтому очень важно следить за своим здоровьем и посещать врача.
Ранее сообщалось, как можно понять, что коронавирус протекает в тяжелой форме. Также "Телеграф" писал, какие категории граждан никогда не попадут в больницу с тяжелым течением COVID-19.
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Важно! Этот материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.
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