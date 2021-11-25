Укр

Ампутация из-за COVID-19: в Ровенской области мужчине спасли жизнь, отрезав ноги

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Кадр из операционной Новость обновлена 25 ноября 2021, 19:12
Кадр из операционной

Все дело в том, что у пациента на фоне коронавируса развился тромбоз

В Ровенской области из-за тяжелого осложнения коронавируса 60-летнему мужчине пришлось отрезать две ноги. Дело в том, что у пациента развился тромбоз и ампутация конечностей стала единственным вариантом для спасения жизни.

Операцию провели в Варашской многопрофильной больнице, сообщается на странице медучреждения в четверг, 25 ноября.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Отмечается, что у 60-летнего мужчины коронавирус дал осложнения в виде тромбоза артерии нижних конечностей. Врачи во избежание развития некроза и возможного заражения инфекцией всего организма приняли решение об ампутации конечностей мужчине.

На странице медучреждения отметили, что коварство тромбоза заключается в том, что он возникает не только в разгар коронавируса, но и после полного выздоровления от него. Поэтому очень важно следить за своим здоровьем и посещать врача.

Операцию провели в Варашской больнице
Операцию провели в Варашской больнице
Над ампутацией ног работали три хирурга
Над ампутацией ног работали три хирурга

Ранее сообщалось, как можно понять, что коронавирус протекает в тяжелой форме. Также "Телеграф" писал, какие категории граждан никогда не попадут в больницу с тяжелым течением COVID-19.

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Важно! Этот материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.

Теги:
#Ровенская область #Коронавирус #Ампутация ноги #Тромбоз #Covid-19
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