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Чем сбивать температуру при беременности: ответ медиков

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Применение лекарств при беременности
Применение лекарств при беременности

Перед употреблением какого-либо лекарственного препарата следует проконсультироваться с врачом

Беременные женщины осторожно относятся к своему здоровью, потому что волнуются за ребенка. Однако даже в такой особый период не всегда обходится без болезней и простуды, которая может сопровождаться существенным повышением температуры. Возникает вопрос — каким препаратом ее сбивать и не навредит ли он ребенку.

Как сообщает издание The Sun, температуру при беременности разрешается сбивать парацетамолом. Он является эффективным жаропонижающим и обезболивающим средством. Кроме того, медики говорят, что парацетамол можно пить и при грудном вскармливании.

Отмечается, что в сентябре 2021 года журнал Nature Reviews Endocrinology опубликовал статью с призывом осторожно принимать парацетамол в период беременности, однако о запрете его употребления речь не шла.

Относительно побочных эффектов от парацетамола они бывают крайне редко. Если вы заметили какую-нибудь странную реакцию организма на препарат, то прекратите его принимать и обратитесь к врачу.

Следует отметить, что перед употреблением парацетамола следует ознакомиться с инструкцией и соблюдать рекомендации по дозировке препарата — дневная норма никогда не должна превышать 4000 мг.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие ошибки не следует допускать при беременности.

  • Важно! Этот материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.
Теги:
#Беременность #Врачи #Температура #Парацетамол
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